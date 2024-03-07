婚後事｜羅冠蘭闊別5年再現無綫全因一個女人 孖羅天宇妙論兩代愛情觀差異笑中有淚

由林肯監製、黃秉怡編審的TVB熱播劇《婚後事》，由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演，昨晚(6日)播出的第八集，是首度以程天暉(羅天宇飾)的視點出發，標題是「約炮世代，無所謂不忠」，昨晚一集，羅天宇的表現喜感十足，最突出兩場戲分別是「PA趕進度日常」及與花婆婆(羅冠蘭飾)妙論兩代愛情觀差異。在「趕進度」場口中，羅天宇爆Seed式發揮喜劇細胞，除了將魚肉腸當指揮棒發施號令，還在「眾人皆瞓我獨醒」情況下爆肝式通宵趕工，「失心瘋熊貓Look」配以在電視城仰天叫的一句：「電視台導演唔係垃圾」，道盡電視台導演及製作人之苦，獲網民大讚寫實又熱血。另一場是與羅冠蘭互動場口，眼見花婆婆對住「死鬼老公」猛叫Love You，對愛情抱末世心態的天暉亦大為感動，而作為傳統女性思想代表的花婆婆，則向天暉發表「上世紀長情論」：「第日我兩腳一伸，同我Honey葬埋一齊，呢啲就叫落葉歸根喇」；天暉聽畢無奈苦笑：「聽你啲古仔，好似古代神話咁，從一而終嘅愛情，上個世紀先有架咋」。花婆婆與天暉的「兩代愛情觀差異」，觸動不少網民，亦指「雙羅合璧」笑中有淚。