婚後事｜羅天宇係現實版女神收割機　劇中演約炮王獲激讚

TVB都會愛情劇《婚後事》以唔同主角嘅第一身視點敘事，圍繞四大章節「離婚」、「不忠」、「錯愛」及「修復」去探討愛情及婚姻嘅議題。劇集自播出以嚟好評滿滿，連帶主演嘅羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕人氣急升。
噚晚第8集就以程天暉（羅天宇飾）角度出發，標題就係「約炮世代，無所謂不忠」，佢一開始半裸躺喺劏房床上，旁邊就有準人妻炮友Ta（陳熙蕊飾），之後佢仲不停通過交友app約炮，而且個個都係靚女。
「約炮世代，無所謂不忠」
噚晚（第8集）描述程天暉係呂靜海（王敏奕飾）嘅死黨，佢哋同樣喺影視行業由低做起而互相扶持，天暉為咗理想，不惜捱窮捱餓及唔拍拖，平時只會通過交友app約炮。佢哋見證住大家嘅情事，例如靜海俾錢渣男及天暉嘅約炮事跡。
程天暉不斷喺交友app約炮，更會轉發同一訊息俾唔同嘅女仔！呂靜海苦戀人夫潘善仁（羅子溢飾）無果，仲背負住「淫娃蕩婦」嘅罪名，呂靜海打算放低潘善仁，但又喺夜店踫到，程天暉眼見佢對善仁仍有眷戀，心底裏戥佢心痛。二人返到靜海屋企後，天暉自問招惹不起靜海，就算有過遐想都會拋開，但求二人可以友誼萬歲。
08年參選《香港先生》入行
唔少網民睇完佢噚晚嘅演出後，紛紛留言大讚天宇身型好及演技有進步，例如「天宇演得好， 驚喜！！！ 也喜歡他跟外婆那段對手戲」、「羅天宇身材很好，剛剛好，不會太粗狂，他在這部戲進步很多」、「羅天宇演技大有進步 唱歌唱得好好加油」、「今次做得好放好自然」、「做戲進步左好多，冇以前果種木獨」、「羅天宇做得好好呀 同王敏奕好有火花 拍出年輕人感覺！like！唔洗集集都喊黎喊去。」、「羅天宇演得好到位！」、「羅天宇做得好好，終於捱出頭」等等。
現年36歲嘅羅天宇，由於佢前度女友及傳親緋聞嘅對象都係女神級別，所以被譽為「女神收割機」，2008年參選《香港先生》以少年組冠軍入行嘅佢，早年喺《愛‧回家》飾演馬子仁令觀眾留下印象，近年喺《香港愛情故事》及新版《十月初五的月光》演技受到讚賞。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈