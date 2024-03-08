婚後事｜羅天宇係現實版女神收割機　劇中演約炮王獲激讚

TVB都會愛情劇《婚後事》以唔同主角嘅第一身視點敘事，圍繞四大章節「離婚」、「不忠」、「錯愛」及「修復」去探討愛情及婚姻嘅議題。劇集自播出以嚟好評滿滿，連帶主演嘅羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕人氣急升。

噚晚第8集就以程天暉（羅天宇飾）角度出發，標題就係「約炮世代，無所謂不忠」，佢一開始半裸躺喺劏房床上，旁邊就有準人妻炮友Ta（陳熙蕊飾），之後佢仲不停通過交友app約炮，而且個個都係靚女。

「約炮世代，無所謂不忠」

噚晚（第8集）描述程天暉係呂靜海（王敏奕飾）嘅死黨，佢哋同樣喺影視行業由低做起而互相扶持，天暉為咗理想，不惜捱窮捱餓及唔拍拖，平時只會通過交友app約炮。佢哋見證住大家嘅情事，例如靜海俾錢渣男及天暉嘅約炮事跡。