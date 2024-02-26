婚後事｜陳自瑤一出場鬧離婚 網民邊睇邊諗起王浩信

陳自瑤、羅子溢、王敏奕、黎諾懿主演的《婚後事》於今日播出，劇中的裸露親熱場口成焦點外，首集播出陳自瑤跟羅子溢鬧離婚，網民直言一路睇一路想起陳自瑤跟王浩信，而她在劇中有大量黑口黑面的場口，網民留言謂︰「本色演出」。
劇情一開始以「離婚」二字交代今集主題，一開始播出羅子溢跟陳自瑤與女兒一家三口樂也融融片段，及後另一段影片見到羅子溢依舊是好爸爸，並走到女兒及陳自瑤身邊看她們整蛋糕，但陳自瑤的面色非常難看，心事重重。
陳自瑤踢爆老公偷食
未幾二人就離婚及女兒的撫養權一事對簿公堂，羅子溢不願離婚，但陳自瑤就堅決要求分開。及後劇情交代他們離婚的主因，除了因為羅子溢的父親在家中添麻煩，令陳自瑤不滿外，主要原因是羅子溢原來曾背妻偷食，令陳自瑤性情大變，更向女兒連珠炮發。陳自瑤及後發現羅子溢把婚外情寫成小說之後，令她忍不住向羅子溢咆哮嚷住離婚。
王浩信被瘋狂召喚
由於王浩信過去曾與同劇的女星傳緋聞，使他與陳自瑤的婚姻多次亮紅燈，甚至有指他們已分居一段時間，加上劇情他們育有一女，而且片中的女兒年紀看上去跟王浩信、陳自瑤的女兒相若，因此網民邊看邊把羅子溢代入王浩信的角色。有網民見到劇情之後，坦言「一路睇一路諗起王浩信」，「導演好癲，將人哋家事拍出嚟！」、「陳自瑤今次最好戲，因為佢演返現實自己！」
王浩信跟女星屢傳緋聞
王浩信在結婚前曾跟陳法拉、Cammi及莊思明傳出緋聞，婚後與陳自瑤曾以恩愛夫妻見稱。後來，陳自瑤不時被人追問王浩信的緋聞，當中包括15年傳與黃心穎在內地拍《東坡家事》外景過從甚密，17年有報道指他跟蔡思貝拍《踩過界》撻著，2018年跟江嘉敏拍《兄弟》時，女方大獻殷勤，甚至有報道指江嘉敏是後生版陳自瑤，令到二人同場時，陳自瑤黑面避開江嘉敏。