婚後事｜陳自瑤一出場鬧離婚 網民邊睇邊諗起王浩信

陳自瑤、羅子溢、王敏奕、黎諾懿主演的《婚後事》於今日播出，劇中的裸露親熱場口成焦點外，首集播出陳自瑤跟羅子溢鬧離婚，網民直言一路睇一路想起陳自瑤跟王浩信，而她在劇中有大量黑口黑面的場口，網民留言謂︰「本色演出」。 劇情一開始以「離婚」二字交代今集主題，一開始播出羅子溢跟陳自瑤與女兒一家三口樂也融融片段，及後另一段影片見到羅子溢依舊是好爸爸，並走到女兒及陳自瑤身邊看她們整蛋糕，但陳自瑤的面色非常難看，心事重重。

陳自瑤踢爆老公偷食 未幾二人就離婚及女兒的撫養權一事對簿公堂，羅子溢不願離婚，但陳自瑤就堅決要求分開。及後劇情交代他們離婚的主因，除了因為羅子溢的父親在家中添麻煩，令陳自瑤不滿外，主要原因是羅子溢原來曾背妻偷食，令陳自瑤性情大變，更向女兒連珠炮發。陳自瑤及後發現羅子溢把婚外情寫成小說之後，令她忍不住向羅子溢咆哮嚷住離婚。