婚後事｜陳自瑤首當女一挑戰大尺度親熱戲 與羅子溢相隔14年再合作

由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作的《婚後事》（《Happy Ever After？》），由2月26日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括陳自瑤(Yoyo)、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲等。

無綫全新都會愛情劇《婚後事》，以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個主角以不同視點揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾）一起經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等不同議題最黑暗但又最光明一面，從而一起成長，「只要曾經深愛過、心碎過的人，都會共鳴」。