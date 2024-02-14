熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 曉柏峰 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-14 18:05:25

婚後事｜陳自瑤首當女一挑戰大尺度親熱戲 與羅子溢相隔14年再合作

分享：
婚後事｜陳自瑤疑上演大尺度親熱戲 與羅子溢相隔14年再合作

陳自瑤與羅子溢相隔14年再合作新劇《婚後事》。

《香港愛情故事》新進監製林肯夥拍《BB來了》編黃秉怡攜手合作的《婚後事》（《Happy Ever After226日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括陳自瑤(Yoyo)、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲等。

無綫全新都會愛情劇《婚後事》，以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個主角以不同視點揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾）一起經歷離婚、報復出軌不忠結婚放手重生等不同議題最黑暗但又最光明一面，從而一起成長，「只要曾經深愛過、心碎過的，都會共鳴

《婚後事》屬陳自瑤首度升呢女一之作。 《婚後事》由羅子溢擔任男主角。

展現愛情與婚姻的掙扎

《婚後事》其中一大特色是以嶄新的非一般傳統劇集拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚1-5集）」、「不忠6-10集）」、「錯愛11-15集）」、「修復16-20集）呈現不同風格的故事，每集均局限兩個主角的視角作敘述，每5集還有一個小結局，完美過渡至下一個章節，細味下像是一本「有聲有畫的愛情小說」。雖然只有六個主角，但卻錯綜複雜地爆發出五角關係，保有Standard夫妻及情侶關係的同時，還赤裸地探索了肉體出軌、思想出軌、不忠、傾慕、守護、愛情拜金理論、第三者，甚至性幻想等極具爭議性議題以展現現實中愛情與婚姻的掙扎，了解充滿矛盾的人性。

王敏奕飾演呂靜海Mira。 王敏奕演的Mira是導致潘善仁與Emma決裂的關鍵人物。

由廿幾歲演至近五十歲

《婚後事》屬陳自瑤首度升呢女一之作，更盛傳劇中有不少突破傳統電視尺度的親熱戲。觀乎官方今日發布的宣傳照，暫未見任何刺激官能場面，焦點反而落在一眾男、女主角的角力戲及爆喊場口。Yoyo受訪時坦言，《婚後事》劇本相當扎心，單看文字描述已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更是試過一日之內由頭喊到落尾；有時為了遷就拍攝場地，Yoyo又試過一日轉妝三至四次，由廿幾歲至接近五十歲的造型都有，絕對是演技、體力及速度大挑戰。憶述拍攝時的「苦況」，Yoyo不禁笑言：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩、三啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」

潘善仁與Emma曾經深愛著對方。 Yoyo坦言單看《婚後事》劇本，已足夠她「喊濕」數盒紙巾。 《婚後事》以四個不同章節展現愛情與婚姻的掙扎。 盛傳陳自瑤為《婚後事》挑戰電視尺度的親熱戲。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受