婚後事｜陳自瑤首當女一挑戰大尺度親熱戲 與羅子溢相隔14年再合作

由《香港愛情故事》新進監製林肯、夥拍《BB來了》編審黃秉怡攜手合作的《婚後事》（《Happy Ever After？》），由2月26日起逢周一至五晚九點半翡翠台播映，演員陣容包括陳自瑤(Yoyo)、羅子溢、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲等。
無綫全新都會愛情劇《婚後事》，以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個主角以不同視點揭開故事不同面貌及真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義及意義的同時，亦能與劇中主角潘善仁Tim（羅子溢飾）、張明芯Emma（陳自瑤飾）、呂靜海Mira（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）及呂靜林Gina（賴慰玲飾）一起經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等不同議題最黑暗但又最光明一面，從而一起成長，「只要曾經深愛過、心碎過的人，都會共鳴」。
展現愛情與婚姻的掙扎
《婚後事》其中一大特色是以嶄新的非一般傳統劇集拍攝及包裝手法，以四大章節「離婚（1-5集）」、「不忠（6-10集）」、「錯愛（11-15集）」、「修復（16-20集）」呈現不同風格的故事，每集均局限以一到兩個主角的視角作敘述，每5集還有一個小結局，完美過渡至下一個章節，細味下像是一本「有聲有畫的愛情小說」。雖然只有六個主角，但卻錯綜複雜地爆發出五角關係，保有Standard夫妻及情侶關係的同時，還赤裸地探索了肉體出軌、思想出軌、不忠、傾慕、守護、愛情拜金理論、第三者，甚至性幻想等極具爭議性的議題，以展現現實中愛情與婚姻的掙扎，了解充滿矛盾的人性。
由廿幾歲演至近五十歲
《婚後事》屬陳自瑤首度升呢女一之作，更盛傳劇中有不少突破傳統電視尺度的親熱戲。觀乎官方今日發布的宣傳照，暫未見任何刺激官能場面，焦點反而落在一眾男、女主角的角力戲及爆喊場口。Yoyo受訪時坦言，《婚後事》劇本相當扎心，單看文字描述已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更是試過一日之內由頭喊到落尾；有時為了遷就拍攝場地，Yoyo又試過一日轉妝三至四次，由廿幾歲至接近五十歲的造型都有，絕對是演技、體力及速度大挑戰。憶述拍攝時的「苦況」，Yoyo不禁笑言：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩、三啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」