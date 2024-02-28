婚後事｜陳自瑤「老爺」煒烈演廢老出色 「你老母西蘭花」係點嚟？

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的《婚後事》播出以來，非常大迴響。昨日播出的一集，羅子溢父親的行為引來不少討論，大讚資深演員煒烈演活廢老一角。他的出現，令羅子溢跟陳自瑤的關係走下坡，昨晚更爆出一句「你老母西蘭花」，令網民又嬲又好笑。 煒烈在劇中的角色是個好賭之徒，欠下不少賭債，陳自瑤更不時要幫手還錢，而且他的生活惡習勁多，就連工人姐姐也受不了，最後因為他在垃圾桶小便而大發雷霆，之後陳自瑤決定使橫手將「廢老老爺」送進老人院。

無賴廢老句句寸嘴 及後煒烈直衝到陳自瑤的公司，要求六位數字「消失費」，期間不但句句寸嘴，更像丁蟹上身般歪理連連，當中「賭錢論」更是賴皮得令人拍案叫絕：「你唔好當我嚟乞先得㗎，你賺嘅每個崩，我個仔都有功勞㗎」、「你扮慘呀？你慘得過我？我都係做好心，唔再連累個仔啫，咁就盡地一煲卒之乜都冇晒，唔覺意爭人幾廿個，你估我想㗎」、「喂八婆，你想唔畀錢吖嘛，我唔搬囉，咩事呀」、「都叫咗你唔好咁臭四㗎啦，成日為咗我啲嘢啄Q住個老公，男人要面㗎，推個老公出去滾，你怪得邊個」、「好！你今日姨媽到我唔同你計咁多。」