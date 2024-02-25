婚後事｜黎諾懿羅天宇輪住裸露 有人真空上陣拍全裸場慘被全刪走

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的《婚後事》將於明天起逢周一至五在九點半翡翠台播映。由六個不同主角，以六個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，與劇中主角一起跨越痛苦後齊齊成長。

黎諾懿飾演的甘誠鈞（Davey）與羅天宇飾演的程天暉同為情聖角色，分別在於Davey是坐擁數千萬年薪的補習天王，身邊高質女伴一浪接一浪，令正印呂靜林Gina（賴慰玲飾）長年以來只能啞忍。天暉則是出身於小康之家的追夢者，無論收入地位均見低微，雖然事業方面堪稱loser，但由於樣子標緻，加上口甜舌滑，抱著末日戀愛心態的天暉亦長期不乏性伴侶，而天暉身邊最親密的異性朋友，就只有「好兄弟」呂靜海Mira（王敏奕飾）。

諾懿與天宇除了同為情聖，二人更要一齊「裸」到盡！諾懿繼與賴蔚玲的親密鴛鴦浸泡泡浴、及與陳自瑤的激吻場面引爆熱話外，原來為了該劇還獻出了更激場口，諾懿更坦言由於場口太激，最終遭全面刪走，諾懿說：「其實嗰場浸浴戲，原本有個鏡頭係影到我背面全裸，即係全身上下都無遮無掩嘅。由於當時我係面對住幅牆，鏡頭只係影到我背面同Pat Pat，加上我對劇組好有信心，所以索性真空上陣坦蕩蕩咁拍，不過最後好似話怕大膽得滯Cut咗。」

諾懿又揚言Davey是其從演以來最具挑戰性角色：「因為情緒上落好大，有衝突場口，又有好傷心、好憤怒嘅場口，有啲戲要演得壓抑的，有啲戲又要外露啲，同表現得好自信，同埋因為角色設定口才好，有時一輪嘴講對白都幾考功夫。但For一個演員嚟講，真係過足戲癮，期待出街後觀眾嘅反應。」