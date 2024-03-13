婚後事｜Yoyo陳自瑤瞓身曬美腿 追求完美自己挑選親熱戲戰衣

陳自瑤(Yoyo)擔正新劇《婚後事》昨晚播出第12集，交代女主角明芯Emma走出離婚陰霾，除落力幫女兒及前夫修補關係外，亦逐步懂得享受單身的快樂。與此同時，由黎燕珊飾演的Emma媽咪Nancy，擔心Emma孤獨終老，一再施壓Emma相親；碰巧，黎諾懿飾演的Davey已單身半年亦向Emma展開追求，令Emma不勝其煩。Emma到夜店消遣時再遭Davey苦苦相纏，Emma雖明言：「我想放縱，不過唔係同你」，但最終仍敵不過Davey的甜言及強吻攻勢，二人發生關係。Davey最終看似抱得女神歸，但其實Emma沒有打算發展長遠關係，加上Davey看得出Emma依然着緊善仁，遂打算瀟灑地決絕離場，最終因為一個意外及女兒的轉變，Davey終成功打動Emma成為情侶，再度感受到消失已久的生命熱度。

全線親身上陣

第12集焦點場口當然是Yoyo與黎諾懿的親熱戲，除了燈光夠浪漫，Yoyo的美好身段亦是討論焦點之一。昨晚是Yoyo美好身段晒冷之夜，無論是Carry無限貼身的拉丁舞衣、喱士吊帶睡衣、或是簡單高貴的純白內衣，Yoyo都近乎零瑕疵百分百全Carry！除了白滑美肌及隱約的人魚線相當吸睛，Yoyo一雙修長美腿更是贏盡掌聲，獲網民封為「完美線條」。談到美腿在不同集數均贏盡熱度，問到Yoyo有甚麼美腿心得，她說：「最緊要係多謝媽咪同各位讚賞啦。其實保養心得都係平時保濕搽cream，另外線條可能因為我會做吓運動、亦都鍾意行路同多啲急步走，可能咁都幫助到對腳嘅肌肉結實啲」。談到與諾懿的親熱戲份獲讚賞心悅目，及有網民好奇親熱場口是否有替身，Yoyo對此透露全由自己親身上陣，並笑言拍攝時唯一要擔心的是出來的效果是否夠唯美、以及自己身形是否合格：「我好擔心拍出嚟嘅效果會唔見得人，但監製都有係咁安慰我ok嘅。編審Pinky話我同Emma有個位好似，就係我哋都會追求完美，所以拍嗰日我盡量希望自己展現嘅係最佳姿態，為咗靚啲，場口入面嘅睡衣同內衣都係我自己親手去揀同買，希望可以揀到最適合自己嘅。」