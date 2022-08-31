婚禮下月舉行 煒哥：心情仍未緊張

陳煒(煒哥)、陳敏之、江嘉敏、袁文傑、車婉婉、胡蓓蔚、區明妙、羅毓儀等，今日出席新劇《黯夜守護者》宣傳活動。煒哥在劇中與16歲童星楊凱博扮演母子，她最初曾擔心有代溝，幸對方表現成熟，大家合作愉快。煒哥下月底將舉行婚禮，問她是否已準備好做新娘子，她直言：「沒有甚麼要準備，反而最近為新節目準備菜單，婚禮交給好朋友何國鉦安排，心情仍未緊張，應該不會再改期。」
陳展鵬煒哥袁文傑15年後再合作
身在內地拍劇的男主角陳展鵬，則以視像形式現身，3歲女兒陳諾瑤(小豬比)都有出鏡打招呼。展鵬表示好開心，能與煒哥和袁文傑兩位亞視舊同事再合作，期望三人擦出新火花。煒哥說︰「上次跟他們合作已是15年前在舊公司時的事，我們大家都變成熟了，對演出有要求，拍攝時會圍在一起討論做好件事。」
江嘉敏演母女 陳敏之：現實生唔出佢
陳敏之和江嘉敏在劇中飾演母女角色，敏之表示，現實生活中生不出江嘉敏，劇中她的角色悲慘，被江湖大佬搞大個肚，還要獨力養大個女。嘉敏指出，與敏之關係似姊妹，笑言自己似家姐，在造型方面監製悉心處理過，所以不擔心有違和感。敏之指，「嘉敏是我飯腳，我們經常約打邊爐，順道培養出感情。」近年敏之減少拍劇，她稱已沒存貨，「如果有適合角色會考慮，雖然個人護膚品牌即將推出，但劇集可保持人氣，有時看以前的劇集都很懷念。」