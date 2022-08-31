婚禮下月舉行 煒哥：心情仍未緊張

陳煒(煒哥)、陳敏之、江嘉敏、袁文傑、車婉婉、胡蓓蔚、區明妙、羅毓儀等，今日出席新劇《黯夜守護者》宣傳活動。煒哥在劇中與16歲童星楊凱博扮演母子，她最初曾擔心有代溝，幸對方表現成熟，大家合作愉快。煒哥下月底將舉行婚禮，問她是否已準備好做新娘子，她直言：「沒有甚麼要準備，反而最近為新節目準備菜單，婚禮交給好朋友何國鉦安排，心情仍未緊張，應該不會再改期。」

陳展鵬煒哥袁文傑15年後再合作 身在內地拍劇的男主角陳展鵬，則以視像形式現身，3歲女兒陳諾瑤(小豬比)都有出鏡打招呼。展鵬表示好開心，能與煒哥和袁文傑兩位亞視舊同事再合作，期望三人擦出新火花。煒哥說︰「上次跟他們合作已是15年前在舊公司時的事，我們大家都變成熟了，對演出有要求，拍攝時會圍在一起討論做好件事。」