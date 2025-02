婷婷女兒6歲生日晒全家福 霆鋒孖外甥互動場面溫馨

婷婷以英文寫道:「Happy birthday, baby girl. You're a real-life angel, l'm certain of it. Thank you for every single second. I love you more than all the stars in the sky.(生日快樂,寶貝女兒。你是現實生活中的天使,謝謝你的每一秒。我愛你勝過天上所有的星星。)」