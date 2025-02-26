婷婷女兒6歲生日晒全家福 霆鋒孖外甥互動場面溫馨

謝霆鋒胞妹謝婷婷，自2019年突然宣布誕下一女Sara後，便淡出娛圈，長居加拿大過著平淡生活。婷婷一直未有透露老公身份，但早前情人節，她突然在社交網放閃，公開另一半為外籍型男。轉眼間Sara已經6歲，昨日(25日)婷婷在社交網連貼了16張相，賀囡囡生日。

而婷婷繼日前公開另一半身份後，昨日又貼出多張一家三口的溫馨合照，相中Sara一貫以emoji 遮面，但見她留有一頭長髮，面圓圓的，遺傳媽媽優良基因手長腳長；當中還有「舅父」謝霆鋒與Sara互動的照片，更有與謝賢(四哥）、狄波拉(拉姑)和謝霆鋒的合照，張張都非常溫馨，畫面充滿着愛；而88歲的謝賢就戴著招牌黑招，笑容燦爛，依然醒神。