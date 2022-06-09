媽媽的神奇小子︱吳君如獲封民選影后 梁仲恆稱帝奪人生首個電影獎

第40屆香港電影金像獎頒獎禮將於7月17日舉行，吳君如監製、主演，尹志文執導的《媽媽的神奇小子》，在盛會上角逐最佳電影、最佳編劇及最佳原創電影主題曲等共九項提名，吳君如還相隔七年再度爭奪影后寶座。

金像獎前夕，《媽媽的神奇小子》先拔頭籌，由民間選舉的MOVIE6全民票選電影大獎中成為大贏家，囊括全民票選最佳電影、全民票選最佳導演、全民票選最佳女主角、全民票選最佳男主角（ 梁仲恆）、全民票選最佳男配角（馮皓揚）、全民票選最佳電影海報等六個獎項。

《媽媽的神奇小子》將香港「神奇小子」蘇樺偉的故事搬上大銀幕，於疫情期間打動了廣大觀眾，深受觀眾所喜愛，於本屆票選大獎成大贏家。《媽媽的神奇小子》的監製及女主角吳君如、導演尹志文及男主角梁仲恆於公布結果一刻剛好相約見面，表示收到得獎消息後都感到很神奇，並為同時分享喜悅感額外興奮。君如自言已很久沒贏影后，認為觀眾除了認同她的演技外，大家都很喜歡「蘇媽」這個角色。作為監製，她很開心電影同時得到最佳電影，說明了大家確實很愛這部電影；首奪最佳男主角的梁仲恆表示，這是他首個電影獎項，意義重大；至於最佳導演的尹志文導演、獲最佳男配角的馮皓揚，都再三多謝支持這部電影的觀眾，亦希望大家能繼續支持香港電影。

「Hong Kong Movie」舉辦之第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》，由5月3日至6月7日期間舉辦了兩輪「民選」投票，選出九項大獎的得獎者，本屆打破了過往幾屆的投票人數，兩個階段投票人數接近30,000人次。