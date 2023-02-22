孖張敬軒玩密室逃脫 Jeffrey魏浚笙玩到情緒低落

張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗》第二季已經開播，繼首集與商台DJ阿正玩按摩後，第二集則與魏浚笙（Jeffrey）大玩密室逃脫，軒仔又化身醫師為Jeffrey「診治」他的中二病，過程笑料百出。而節目出街不足兩日便迅速登上熱門影片第五位，關注度極高。

首先軒仔跟Jeffrey分析中二病的幾種形態，分別有幻想型、扮壞型、扮醒型、浮誇型及妄想形，期間不斷被Jeffrey篤爆他照稿讀兼搞破壞打斷說話，被Jeffrey繼續「虐老」的軒仔又好氣又好笑，不過軒仔也並非省油的燈，看準時機一舉反擊，篤爆Jeffrey拍戲經常NG，令Jeffrey一度語塞，十分搞笑。談到「自信」時，為了展示自信，軒仔便與Jeffrey來一場拗手瓜對決，不過純粹搞笑。二人又玩心理測驗，測試對另一半的忠誠度，雖然二人經常針鋒相對，不過軒仔亦直言，「但我覺得佢係我遇過有中二病嘅人入面最可愛嘅一個。」