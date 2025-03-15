孖楊天宇爆肌浸溫泉 關智斌被爆七層樓揸手

浸溫泉前，由於要半裸出鏡，節目組問到Angus要不要做掌上壓谷肌，好讓拍攝時有爆肌效果，Angus隨即俯在地上狂操，更說：「千祈唔好俾Kenny見到。」不過最後仍被Kenny發現，Kenny亦立即做掌上壓，更笑說Angus有機心：「佢同我講：『我琴日食咗拉麵，我唔操啦，我放棄咗啦。』跟住俾我見到佢靜靜雞做掌上壓。」 浸溫泉期間，節目組提議兩位「爆肌裸男」來個「你問我答 赤裸剖白」，答不到問題的一方需接受淋冰水懲罰。第一個問題：「你最討厭的藝人？」，Kenny指是阿Sa蔡卓妍，「佢真係射手座嚟㗎，約食飯時，佢係唔會理係邊一group嘅friend，例如佢會叫三十個人一齊出去食飯，而嗰啲人大家都唔識大家，所以有陣時出到嚟嗰個環境係幾尷尬。」Angus則指最討厭是周家怡，「我同周家怡拍《裡應外合》時，成日傾偈，佢係好靈性，佢可以放好多能量俾大家，佢嘅正能量滿到我有啲毛管戙。」