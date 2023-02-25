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娛樂
2023-02-25 12:40:30

孖港仔隊友歎火鍋慶23歲牛一 [email protected]生日出PO勁吸20萬like

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Zayyan（右二）獲Ricky（左一）、Sing（左二）和Leo（右一）請火鍋慶祝牛一。

Zayyan（右二）獲Ricky（左一）、Sing（左二）和Leo（右一）請火鍋慶祝牛一。

由香港天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造的首隊K-POP男團XODIAC，下月強勢推出出道前傳歌《Calling》，成員正密鑼緊鼓地進行綵排。 

Sing鬼馬搣面䏭

一眾OCJ Newbies的藝人目前忙於為出道做準備，但眾人幾忙都好，同門兄弟生日自然不會忘記。適逢前日（23日）是印尼籍同門Zayyan23歲（韓國年齡24歲）牛一，一眾兄弟即在綵排期間送上蛋糕為他慶祝，令Zayyan大感驚喜。與Zayyan十分老友的三位香港同門SingLeoRicky亦不放過機會，即刻捉住壽星仔「集郵」，Sing更鬼馬搣Zayyan的面䏭墩，LeoRicky亦助攻齊齊篤Zayyan的臉，搞到壽星仔即時「變樣」，十分搗蛋。  

 

Sing（右一）十分鬼馬，合照時不忘摵Zayyan的面珠。

Sing（右一）十分鬼馬，合照時不忘摵Zayyan的面珠。

獲最佳生日禮物

完成綵排後，SingLeoRickyZayyan食火鍋慶祝，四人更戴上可愛帽子打卡，大擺萌樣。人氣急升的XODIAC未正式出道已受到各界的關注，當中公司的官方IGocjnewbies 」前日連環發文賀Zayyan牛一，更大晒Zayyan靚仔相，全球各都地fans紛紛like爆，不足兩日兩篇慶生帖文已合共吸逾20萬個like，無疑是Zayyan最佳的生日禮物。

Zayyan大個仔！

Zayyan大個仔！

香港隊友Sing十分搗蛋，合照時搞鬼摵壽星仔Zayyan的面珠。

香港隊友Sing十分搗蛋，合照時搞鬼摵壽星仔Zayyan的面珠。

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