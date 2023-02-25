由香港天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造的首隊K-POP男團XODIAC，下月強勢推出出道前傳歌《Calling》，成員正密鑼緊鼓地進行綵排。

Sing 鬼馬搣面䏭

一眾OCJ Newbies的藝人目前忙於為出道做準備，但眾人幾忙都好，同門兄弟生日自然不會忘記。適逢前日（23日）是印尼籍同門Zayyan的23歲（韓國年齡24歲）牛一，一眾兄弟即在綵排期間送上蛋糕為他慶祝，令Zayyan大感驚喜。與Zayyan十分老友的三位香港同門Sing、Leo和Ricky亦不放過機會，即刻捉住壽星仔「集郵」，Sing更鬼馬搣Zayyan的面䏭墩，Leo和Ricky亦助攻齊齊篤Zayyan的臉，搞到壽星仔即時「變樣」，十分搗蛋。