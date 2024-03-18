孖羅啟豪到加拿大登台險上唔到機 李佳被指簽證出問題嚇餐死

羅啟豪及李佳日前出發往溫哥華登台，參與當地一個有多年歷史的華人慈善團體舉辦之籌款晚宴。然而，未出發就發生一個小意外，他們到機場辦理登機手續時，航空公司職員竟然告知入境簽證出現問題，未能讓佳佳上機，幸好最後只是虛驚一場。

佳佳表示：「我兩個月前已經申請好咗入境簽證，仲收到電郵確定。去到櫃位聽到職員咁樣講真係嚇一跳，因為主辦單位安排好晒，如果我作為表演嘉賓出席唔到一定會為對方帶嚟好大影響。等咗好耐，經我哋追問下職員幫我哋致電去加拿大確認先知道原來係搞錯咗，冇問題可以畀我上機。真係有驚無險！」而佳佳同啟豪晨早機出發亦無減歌迷的熱情，一大清早都有大批歌迷到達機場送機，為偶像出征加國打氣同加油！