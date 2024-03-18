孖羅啟豪到加拿大登台險上唔到機 李佳被指簽證出問題嚇餐死

羅啟豪及李佳日前出發往溫哥華登台，參與當地一個有多年歷史的華人慈善團體舉辦之籌款晚宴。然而，未出發就發生一個小意外，他們到機場辦理登機手續時，航空公司職員竟然告知入境簽證出現問題，未能讓佳佳上機，幸好最後只是虛驚一場。
佳佳表示：「我兩個月前已經申請好咗入境簽證，仲收到電郵確定。去到櫃位聽到職員咁樣講真係嚇一跳，因為主辦單位安排好晒，如果我作為表演嘉賓出席唔到一定會為對方帶嚟好大影響。等咗好耐，經我哋追問下職員幫我哋致電去加拿大確認先知道原來係搞錯咗，冇問題可以畀我上機。真係有驚無險！」而佳佳同啟豪晨早機出發亦無減歌迷的熱情，一大清早都有大批歌迷到達機場送機，為偶像出征加國打氣同加油！
啟豪兩個禮拜前才從拉斯維加斯登台返港，未幾又要搭長途機，問他會不會感到辛苦，啟豪話：「唔怕呀，有工作就十分開心！同埋今次唔單止同佳佳一齊去好開心，其實亦因為我以前喺美國讀書時，成日都過加拿大探親，所以對於加拿大都好有親切感，好開心今次可以藉住工作機會返去行吓。」
兩位順利登機並安全抵達溫哥華後，便立即出席有關當地的《中僑互助會》舉辦的《中僑星輝夜》活動。《中僑星輝夜》是當地歷史最悠久的大型華人籌款活動，至今已舉辦第 47 屆，多年來邀請無數嘅香港藝人前往參與籌款，包括成龍、沈殿霞、郭富城、黎明、鄭伊健、曾志偉等等。李佳對於今年有份參與除咗覺得極之榮幸，同埋好開心有機會第一次去到加拿大，啟豪則覺得非常感恩可以參與幫助加拿大社區的善事。