孖胡鴻鈞12月開騷 吳業坤為宣傳未請假陪老婆過生日

Hubert與坤哥相識了14年，為何會想到一齊開騷，Hubert表示一直都有此構思，他說︰「坤哥太忙，每次同佢講不如一齊開 show，佢就會有好多理由，例如佢自己開個唱、拍劇、結婚，同埋去旅行度蜜月，終於坤哥有時間啦！」坤哥表示很多謝經理人及主辦方促成今次合作。

Hubert指今次個唱名為《GROW WITH THE FLOW》是因為上一次拍攝演唱會海報時靈機一觸。他說︰「本來係叫做《GO WITH THE FLOW》，因為我哋認識咗 14 年，有各自嘅經歷，不過坤哥就多我一樣嘢，就係結咗婚，已經係人夫，但係我又想演唱會名入面有成長嘅意思，所以最後將 GO 改為 GROW，大家一齊成長。」

坤哥又提到今日是太太的正日生日，但因為要宣傳，而未能陪她，希望對方可以體諒。至於會否有其他地方的演出，Hubert 說主辦方在安排中，坤哥則說如去海外巡演可一併拍攝旅遊特輯，一舉兩得。Hubert 和坤哥說歌單和嘉賓人選仍未作最後決定，他倆呼籲大家可以留言在他們的社交媒體上作參考，希望屆時所有觀眾也會看得心滿意足。