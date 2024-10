孖胡鴻鈞12月開騷 吳業坤為宣傳未請假陪老婆過生日

胡鴻鈞 (Hubert)和吳業坤(坤哥)宣布將於12月8日在麥花臣場館舉行「胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW 演唱會 - 香港站》」。今日二人出席記招宣布詳情。門票將於本月22日優先發售,並於29日公開發售,票價分別為 $980 和 $680。

Hubert指今次個唱名為《GROW WITH THE FLOW》是因為上一次拍攝演唱會海報時靈機一觸。他說︰「本來係叫做《GO WITH THE FLOW》,因為我哋認識咗 14 年,有各自嘅經歷,不過坤哥就多我一樣嘢,就係結咗婚,已經係人夫,但係我又想演唱會名入面有成長嘅意思,所以最後將 GO 改為 GROW,大家一齊成長。」

坤哥又提到今日是太太的正日生日,但因為要宣傳,而未能陪她,希望對方可以體諒。至於會否有其他地方的演出,Hubert 說主辦方在安排中,坤哥則說如去海外巡演可一併拍攝旅遊特輯,一舉兩得。Hubert 和坤哥說歌單和嘉賓人選仍未作最後決定,他倆呼籲大家可以留言在他們的社交媒體上作參考,希望屆時所有觀眾也會看得心滿意足。