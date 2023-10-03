孖譚嘉儀出席富商飯局？林鈺洧陳楨怡急急發文澄清

譚嘉儀與2022年港姐冠軍林鈺洧及2020年港姐亞軍陳楨怡被指出席富豪飯局，報道更指她們在飯局上不停向男士放電，飯局搞手是有股壇「點金勝手」之稱的「子辰」曾俊豪。過去有報道指子辰有意開拍電影發展娛樂事業，故不時與圈中人聚會。

活動獲無綫批准

對於被指戰鬥格出席飯局，林鈺洧、陳楨怡先後發文澄清。林鈺洧寫道：「一直以來都希望存好心，做好事。相信做善事可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，竟然被做文章⋯⋯報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」

陳楨怡則寫道︰「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。從來都不會為緋聞回應。今次唔想牽連慈善公益活動和想保護老人家。亦希望此不實的報道不會為慈善公益活動和幫助殘疾人士老人家的本質受到影響。」