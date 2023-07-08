孖陳欣妍開健身室 沈震軒自爆會搞結婚？

開幕當日，Sammy及Shirley以「情侶裝」現身，Sammy一身黑色西裝襯白恤衫，Shirley則穿上黑色吊帶貼身長裙，二人盡顯美好身段。Sammy首先感謝出席的朋友及傳媒，「平時我出席活動就多，但今日自己搞活動，仲要咁多親朋戚友嚟支持，我係真心多謝。見到樓下大家送嚟嘅花籃，今日好成功，好開心。」問到會否好事成雙順便結婚，Sammy大賣關子，「之前的確花咗好多時間處理健身中心，希望settle down咗後，可以放下心頭大石，然後再俾個surprise囉！哈哈。」

提到投資契機，一向熱愛運動的Sammy及Shirley表示選擇開設健身中心，是希望將二人喜愛的事情跟大家分享，「甚至乎係可以『影響』其他人。其實除咗演藝事業，我哋一直都想發展一啲演藝之外嘅生意。」情侶檔搞生意，當中會遇到不少分歧，不過二人「未驚過」，「我哋覺得本身感情基礎夠，先夠膽一齊做生意，我哋冇乜感情可以傷，我哋有啲乜嘢都講晒出嚟，反而覺得係我哋多咗溝通。」

二人又透露身邊的女性朋友都幾乎成為健身中心的「白老鼠」，「前幾日我叫咗黃智雯過嚟，佢哋好多個嚟咗之後都話無論器材或者空間，都好鍾意，了解咗客人嘅意見，再去話俾大家聽呢度係點，呢個我覺得好緊要。」朋友的滿意程度，更直接request可否上來沖涼，「我哋個洗手間連住個spa，好多朋友都問：『夏天好熱呀，我唔係嚟做gym，但係經過開銅鑼灣，都上嚟沖個涼得唔得呀？』我哋都係無限welcome。」十分搞笑。