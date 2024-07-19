孖《造星V》鄧家杰出合唱歌 Sona@熊仔頭自揭做地下偶像辛酸史

YouTube頻道FHProduction「熊仔頭」成員Sona (劉曉穎)最近與《全民造星V》的鄧家杰（Kakit）推出合唱虐心情歌曲《誰的錯》。Sona本身亦是日系地下偶像團體Ace mode 成員，最近熊仔頭平台為Sona拍攝了一條記錄片，她在片中表示歌手收入不多，但熱愛表演和唱歌的她並沒有放棄自己，今年公司決定投放資源為她推出第三首歌曲，和《造星V》KaKit鄧家杰合唱情歌《誰的錯》，也是她首次挑戰唱合唱歌。

熊仔頭平台為Sona拍攝了一條名為《揭秘香港地下偶像 Sona：「做歌手收入只有$1000一個月？！$70一張簽名相係有人覺得超值！」》的影片，當中記錄了Sona 作為地下偶像成員的心路歷程，Sona經理人孔德朗更大爆Sona為了多賺一份收入維持生活，曾以假名「Sera」擔任公司幕後經理人工作，性格內向的Sona 硬着頭皮尷尬為自己爭取工作機會，經常對着客戶推銷自己:「我係Sera，我哋旗下有個artist叫Sona ! 」

談到他們的合唱歌《誰的錯》，歌曲描述當初一對甜蜜的情侶，在長久相處下彼此步伐不一致，男方意識問題後，努力想盡辦法修補關係挽留，不過女主角卻認為二人步伐不一致，雙方努力過後仍然沒法改變去滿足對方，一段關係走到盡頭，不能用倫理、規則，世俗去定義是「誰的錯」。

拍攝MV當日，Sona和KaKit 在導演和熊仔頭的要求下，二人要做出一連串情侶的親密互動，二人互相擁抱，面貼面慰藉，在床上Sona更整個人壓在KaKit身上談情！拍攝時間長久，團隊要到不同地點取景，甜蜜過後二人需要爭吵嗌交，KaKit 為了出來的效果更好，演技大爆發假戲真做，大鬧Sona至聲沙。