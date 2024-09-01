孖MC張天賦限定合唱《坐看雲起時》《大海少年》 Jer柳應廷寄語別忘仍有人陪伴(有片+多圖+歌單)

《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》尾場，兩人驚喜改歌單並送上真encore。

MIRROR成員柳應廷(Jer)與MC張天賦一連兩場《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》，昨晚(31日)來到尾場，兩位首度合體開騷的唱將，前晚(30日)暗示將會改歌單，兩人果然改動歌單為樂迷送驚喜，送上期間限定的合唱版《坐看雲起時》和《大海少年》，在encore的握手時段，更是自拍派心，幾乎有求必應，全場High爆，在手機燈海下大合唱《人類群星閃耀時》。為答謝觀眾的熱情，兩人更送上「真encore」，補上頭場歌單的《反對無效》和《老派約會之必要》，最後興奮擁抱，為兩場音樂會畫上溫暖又圓滿的句號。

揚言唔留力 狀態大勇 昨晚MC和Jer唱完開場的4首歌後，首次跟觀眾打招呼，MC首先開聲：「好多謝大家嚟睇我哋嘅演唱會，今(昨)日係最後一場喇，希望我同Jer唔留力之餘，大家都唔好留力，唔好吝嗇你哋嘅掌聲同歡呼聲。」Jer也事先張揚昨晚演出的細節，道：「大家有福喇！因為今(昨)晚嘅rundown係唔同嘅，頭場比較多MC嘅歌，今日就比較多我嘅歌。我都好期待MC唱我嘅歌。」說罷二人合唱期間限定的《坐看雲起時》，教觀眾聽出耳油。前晚完騷兩人受訪，自評僅得50-60分，並承諾尾場會有更佳表現。昨晚兩人狀態大勇，成功交出高水準的音樂會。

鍾情方大同 Jer或出R&B歌？ 音樂會中段，Jer與MC走到小舞台的籠裡，接連演繹《狂人日記》、《小心地滑》、《半》、《下流社會》繼續鬥妖鬥癲，引來尖叫聲不絕。兩人唱完這部分後，要化身「跑手」拔足狂奔跑回後台換衫，繼續主舞台的演出。在R&B環節，Jer唱罷馮允謙的《Me and the Moon》後表示，「我自己歌單入面係冇RnB嘅歌，但今次合作完就想做返隻。其實我揀Jay Fung嘅歌()，都係我好鍾意嘅，而由細到大，我都鍾意聽方大同。」在合唱方大同的《愛愛愛》前，MC亦透露：「記得我啱啱去到外國，未有朋友仲係宅男嘅時候，俾我喺網上意外地發現方大同嘅歌，跟住我就好鍾意佢喇，而跟住呢首就係我嘅入坑歌。」

不孤獨因有身邊人 在音樂會尾聲，兩人唱《Dear Children》時，觀眾亦自動自覺大合唱，Jer不忘勉勵，「喺呢個城市度，冇一個人係孤獨，知唔知啊？仲有身邊嘅人！」當然還有他的歌曲陪伴。在encore時段大合唱《人類群星閃耀時》，場面感人，全場情緒高漲，觀眾不肯離場，再次高呼encore，Jer與MC都再次登場，「其實見你哋唔走，所以諗住上嚟搞下笑咋！」兩人補唱頭場歌單的MC作品《老派約會之必要》和《反對無效》，送上終極「真encore」，讓粉絲們盡興而歸。

《 KATCH OUR LIFE Jer 柳應廷 x MC 張天賦 音樂會》尾場歌單 1. 第二人格 2. 救命稻草 3. 約齊靈魂在墳墓開生日派對 4. 與我無關 5. 記憶棉 6. 風靈物語 7. 砂之器 8. 坐看雲起時 9. 抽 10. 自毁的程序 11. 筆觸男孩憂鬱之死 12. 百萬大道 13. MM7 14. 如果我是陳奕迅（原唱：Mr.） 15. 狂人日記 16. 小心地滑 17. 半（原唱：李駿傑） 18. 下流社會（原唱：陳蕾） 19. 小心碰頭 20. Me and the Moon（原唱：馮允謙） 21. 愛愛愛（原唱：方大同） 22. 流沙（原唱：陶喆） 23. 月居人 24. Ain’t No Fool（MC張天賦未推出新歌） 25. 七點半鐘的陽光 26. Dear Children Encore 1 27. 世一 28. 大海少年 29. 人類群星閃耀時 Encore 2 30. 老派約會之必要 31. 反對無效