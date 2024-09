孖MC張天賦限定合唱《坐看雲起時》《大海少年》 Jer柳應廷寄語別忘仍有人陪伴(有片+多圖+歌單)

《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》尾場,兩人驚喜改歌單並送上真encore。

MIRROR成員柳應廷(Jer)與MC張天賦一連兩場《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 x MC張天賦 音樂會》,昨晚(31日)來到尾場,兩位首度合體開騷的唱將,前晚(30日)暗示將會改歌單,兩人果然改動歌單為樂迷送驚喜,送上期間限定的合唱版《坐看雲起時》和《大海少年》,在encore的握手時段,更是自拍派心,幾乎有求必應,全場High爆,在手機燈海下大合唱《人類群星閃耀時》。為答謝觀眾的熱情,兩人更送上「真encore」,補上頭場歌單的《反對無效》和《老派約會之必要》,最後興奮擁抱,為兩場音樂會畫上溫暖又圓滿的句號。

音樂會中段,Jer與MC走到小舞台的籠裡,接連演繹《狂人日記》、《小心地滑》、《半》、《下流社會》繼續鬥妖鬥癲,引來尖叫聲不絕。兩人唱完這部分後,要化身「跑手」拔足狂奔跑回後台換衫,繼續主舞台的演出。在R&B環節,Jer唱罷馮允謙的《Me and the Moon》後表示,「我自己歌單入面係冇RnB嘅歌,但今次合作完就想做返隻。其實我揀Jay Fung嘅歌(),都係我好鍾意嘅,而由細到大,我都鍾意聽方大同。」在合唱方大同的《愛愛愛》前,MC亦透露:「記得我啱啱去到外國,未有朋友仲係宅男嘅時候,俾我喺網上意外地發現方大同嘅歌,跟住我就好鍾意佢喇,而跟住呢首就係我嘅入坑歌。」

《 KATCH OUR LIFE Jer 柳應廷 x MC 張天賦 音樂會》尾場歌單

1. 第二人格

2. 救命稻草

3. 約齊靈魂在墳墓開生日派對

4. 與我無關

5. 記憶棉

6. 風靈物語

7. 砂之器

8. 坐看雲起時

9. 抽

10. 自毁的程序

11. 筆觸男孩憂鬱之死

12. 百萬大道

13. MM7

14. 如果我是陳奕迅(原唱:Mr.)

15. 狂人日記

16. 小心地滑

17. 半(原唱:李駿傑)

18. 下流社會(原唱:陳蕾)

19. 小心碰頭

20. Me and the Moon(原唱:馮允謙)

21. 愛愛愛(原唱:方大同)

22. 流沙(原唱:陶喆)

23. 月居人

24. Ain’t No Fool(MC張天賦未推出新歌)

25. 七點半鐘的陽光

26. Dear Children

Encore 1

27. 世一

28. 大海少年

29. 人類群星閃耀時

Encore 2

30. 老派約會之必要

31. 反對無效