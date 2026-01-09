存酒人專訪｜Lokman演活「吊吊揈」的終極悲傷 佛系Tiger怒掟結他：記一世(有片)

「你知道佢有終極悲傷，但見唔到……」楊樂文(Lokman)形容在ViuTV劇集《存酒人》演的阿當，外表看似玩世不恭，實質是把悲傷都留給自己。劇集今晚(9日)大結局，角色的經歷和轉變，教不少觀眾心痛落淚，戲味濃郁又寫實到位。Lokman和首次擔正的邱傲然(Tiger)，表現令人眼前一亮，首度合唱的片尾曲《摯友》，更是點滴在心頭。戲裡戲外，兩人都是好兄弟，從《全民造星》互不相識到同組，雙雙加入MIRROR，曾目睹對方醉態，試過拍節目同歷患難成為「生死之交」，友誼事件簿寫下不少寶貴回憶。

電影級水準 媲美Netflix劇集 《存酒人》劇集改編自海笑的同名小說，故事圍繞一間即將結業的「市井酒吧」，人來人往，每個角色皆有故事，題材觸及原生家庭的覊絆、褪色友誼、兄弟糾結、夫妻相處、失去的遺憾、無聲告別等，都入肺入心。除了兩位鏡仔Lokman和Tiger、徐㴓喬配資深演員朱栢謙和夏韶聲，每集均有不少實力派演員客串，包括曾演Netflix劇集《影后》、《我們與惡的距離II》的台灣演員詹子萱、趙頌茹、余香凝、梁仲恆、柯煒林、鍾雪瑩、蔡瀚億、Solar等，劇本、選角、攝影、美術和配樂等，每一集都是電影級數，水準絕可媲美Netflix劇集，自開播以來，在網絡引來不少迴響。

沒有 愁眉的悲傷 Lokman演玩世不恭的阿當，財務自由、毋須擔心生計，但家庭背景複雜，「要以『吊吊揈』的盔甲，包裝內心的唔開心。」Lokman自言有時也會喜歡像角色般隨口噏，但沒有那種濃得化不開的痛，「去到角色核心，冇佢咁複雜咁濃郁。」他續說，「你睇佢平時有幾無厘頭、吊吊揈，其實佢有相同份量嘅悲傷，但佢嘅悲傷跟平時唔太一樣，係終極悲傷，但表面睇唔到。所以我覺得演這麼沉重的戲，不是要愁眉苦面，很emo，反而是好靜態嘅悲傷。」角色有錢、有音樂才華又有風流帳，多線發展的感情背後，是把悲傷留給自己的苦澀。隨著劇情發展，像剝洋蔥般逐窺探隱藏的傷痛，悲與喜之間，層次豐富，Lokman的演繹，教不少觀眾感觸落淚。 重情義的「涼茶」 首次擔正演男主角的Tiger，初次演戲味濃郁的正劇，更獻出螢幕初吻，與安柔潔(Ocean)拍咀戲。他直言跟角色大不同，「燁仔好火爆，年少時真係會打人，我一向較laid-back同佛係，完全是兩個極端。」Tiger性情似「涼茶」，難跟人吵架：「我永遠都係……係橋樑嚟，所有人對住我都冇咁躁底。」不過，Tiger自言跟燁仔同好杯中物和汽車，又是重情義的人，相信也是被監製和導演選上的原因。 談到最深刻的場口，Tiger首選是「佛都有火」怒掟結他，「有埸戲講我飲醉，在酒吧鬧事，拎起支結他全力打落一個人度，然後支結他爛咗。事前支木結他有造手腳，𠝹斷少少，要全力打到粉碎，呢單嘢真係記一世。真係好驚，因為打落一個人度，雖然有護墊，但一定要打中，否則對方會好痛，而且要一take過，因為冇第二支結他，仲要一直落，前前後後都有戲。」

與 夏韶聲合作 人生成就 《存酒人》由簡君晋監製，盧煒麟執導，除了每個單元的客串演員，駐場演員還有夏韶聲、朱栢謙等好戲的前輩。別以為前輩必定嚴肅，論貪玩程度，Tiger甘敗下風，「佢哋把握每個moment撩我哋一齊玩。」尤其是熱愛音樂、漫畫和UFO的Summer哥，「人生閱歷太豐富，好多嘢分享，有時玩到：『Roll機喇Summer哥！』」原來虎爸的偶像是Summer哥，Tiger續說，「Summer哥在酒吧唱歌時，爸爸特登去聽歌，仲有點歌，我覺得好神奇，爸爸以前聽Summer哥唱歌，現在我跟他演同一套劇，近距離聽佢唱歌、講UFO，是人生的一大成就。」Lokman笑言，最難忘是導演「唔嗌cut」的風格，跟劇本講完對白，經常要繼續自由發揮，絕對考急才應變。 互爆醉酒趣事 常言道，扮醉酒最難酒。兩人有感功力未夠深厚，自爆拍醉酒戲前，真的有「假戲真飲」，以便投入角色情緒。現實中，兩人亦曾見證彼此的醉態，早在在團綜《調教你MIRROR》時，Tiger已試過在鏡頭前醉到不省人事，當時為他「掛耳包」的隊長Lokman笑言，大家都漸成熟懂節制，都好耐冇見佢掛耳包，成長咗，要面子。」至於Lokman又可曾醉酒？Tiger大爆隊長酒後滔滔不絕，「佢好鍾意傾偈講嘢。有次佢喺我屋企，我心諗，喂，四點喇大佬，然後佢仲係好想傾偈，繼續傾！然後，天光喇，大佬！」原來虎媽好喜歡Lokman，樂於陪傾通宵，Tiger無奈表示，「我阿媽又好鍾意傾偈，有一兩次我頂唔順瞓先，但都盡量參與到最後。」至於傾甚麼？Lokman笑言，「冇內容，但會飛到好遠，傾咗兩個鐘嘅結果係一啲都唔重要。」

借酒論 「虎文」 戲中的燁仔在人生低潮遇上阿當，視對方如親兄長；現實中，兩人相識逾七載，又會以那種酒形容對方？Lokman指Tiger像年份較新、包裝光鮮的酒，「飲落係多啲層次、多啲味道。佢性格、修養、情緒穩定，同年齡係唔符合。」Tiger就形容Lokman像威士忌，「有年份、高度數嘅。我哋平時飲嗰啲40幾度、溝咗水，佢係原酒，60度！啃嘢嚟嘅！佢嘅爆發力、佢嘅態度、佢嘅堅持執着係：啃！」 感歎爆粗 由MIRROR至今「虎文」友誼事件簿寫下不少寶貴記憶，其中一個共患難的深刻畫面，是3年前拍《勁騎26》共同經歷生死，Lokman駕電單車載著Tiger上陡峭山路，馬力不夠，溜後再瞓低表現冷靜的虎仔自爆，「當時係無數句粗口……係感歎緊件事！」Lokman再補充說，為Tiger執導的《是日精選》擔任男主角，坐在對方的私伙車拍攝，「唔小心撞爛咗，但佢冇任何投訴，冇任何情緒，亦都冇任何收據，我覺得係可以扱印嘅友情認證。」 文：Grace 攝：林俊源 化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre(Tiger), Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre(Lokman) 髮型：Manho Li@HairCulture(Tiger, Lokman) 服裝: ITHK, Markaware, Esprit(Tiger), ITHK, Fear of God, Y’s, Theory(Lokman) 配飾：Dr Martens(Tiger), Kenzo(Lokman) Stylist: J.C(Lokman)