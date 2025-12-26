存酒人｜邱傲然首擔正獻螢幕初吻予安柔潔 被爆與Lokman兄弟情超越愛情線

ViuTV全新劇集《存酒人》由MIRROR成員邱傲然(Tiger)首次擔正做主角，在今(26日)晚播出的一集，Tiger與初次拍劇的安柔潔(Ocean)互獻彼此的螢幕初吻。首次合作就飾演情侶，Tiger大讚Ocean是個很好的拍檔：「合作好舒服同輕鬆」，Ocean就多謝Tiger和劇組的照顧，笑言合作得十分自在。她表示希望與tiger的感情戲份可以引導觀眾思考溝通的重要性。

《存酒人》改編自編審彭志海(筆名「海笑」)的同名得獎小說，由《白日之下》導演簡君晉監製，導演盧麒麟、彭志海和譚善揚聯合編劇，劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。Tiger表示希望可以透過劇集帶到力量給觀眾，可以學習擁抱過去和珍惜每個當下：「誠實同勇敢地去面對自己經歷過嘅嘢，跟住好好地向前行。有啲嘢轉眼間就會失去，所以大家都要活在當下，珍惜」。他又預告每集故事的演員陣容十分有驚喜：「每一集都有唔同嘅故事，變相就係每集都有唔同嘅演員，所以真係星光𦒉𦒉」。

楊樂文（Lokman）劇中飾演燁仔的好友阿當，周旋於不同的女性之間，感情線十分豐富。他指角色看似風流倜儻和才華洋溢，背後卻有著一段痛徹心扉的秘密往事。Lokman表示演員們之間有很多火花：「大家好快就已經好似真係同事咁樣去對答。你一來我一往，大家完全唔吝惜任何嘢，我攞到啲咩就掉返畀你，呢個都係好玩嘅地方。」他笑言今次拍攝十分開心：「拍咗大概嗰幾禮拜，跟住導演開始百厭唔叫Cut機，睇下我哋演員入面再Flow到啲咩出嚟。當中都幾多幾好笑嘅嘢，大家會按照角色或者故事需要嘅事情，然後Flow一啲驚喜畀大家，有陣時嗰啲笑容會忍唔住爆咗一個真實嘅自己出嚟」。

日前Tiger和Lokman的粉絲應援會舉行首播活動，主創團隊簡君晉、盧麒麟、彭志海、譚善揚，以及演員徐㴓喬(Asha)與安柔潔齊齊現身，與粉絲齊聚戲院看首播。簡君晉笑言，選角條件之一是「鍾意飲酒」，而Tiger被公認為Mirror中最能喝的一位，兩人首次見面便選在酒吧「摸杯底」，氣氛相當融洽。導演盧麒麟透露，《存酒人》全劇共拍攝超過四十多組場景，製作規模相當龐大。他更分享，隨著拍攝進度推進，親眼見證Tiger對角色的掌握越來越純熟。編劇譚善揚透露，Tiger演的「燁仔」愛喝鮮奶，是Tiger他親自加入，為角色增添了幾分可愛與真實感。徐㴓喬指Tiger全情投入，表現令人讚賞；Lokman則在旁默默支持，兩人之間的兄弟情深，甚至超越劇中與女角的情感線。