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娛樂
2023-12-14 11:05:00

孟子第73代孫女孟慶而台中開音樂會　體重維持46公斤完美主義上身

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孟子第73代孫女孟慶而台中開音樂會　體重維持46公斤完美主義上身

孟子第73代孫女孟慶而台中開音樂會　體重維持46公斤完美主義上身

戰國時期著名儒家代表人物孟子的第73代孫女孟慶而，早在6月在台北舉辦《跟著星走》全創作音樂會，讓歌迷大飽耳福，但更多無法到場的歌迷紛紛至粉專敲碗孟孟一定要南下加場！孟慶而在12月16日舉行演唱會，將唱進台中Legacy。

孟子的第73代孫女孟慶而透露為了演唱會，準備十足，「這次台中音樂會我事前準備長達3個月，光是服裝就花了1個月，已至少準備5套戰袍和1首全新創作演出。」她笑著說這次鐵定要讓中南部的歌迷眼睛、耳朵都懷孕，留下難以忘懷的回憶，也讓歌迷直言：「為了孟孟甜美的歌聲，得糖尿病都絕對值得！」

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孟慶而曾以孟子告子下和人性本善作歌

孟慶而曾引述孟子三字經「人之初性本善，所以當你看見，受傷的小貓會心軟，故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨。」後來更將告子下和人性本善改編歌曲。

為了讓粉絲們值回票價，孟慶而完美主義上身，不論肌膚狀態、身材管理都吹毛求疵，連體重都維持在46公斤。孟慶而音樂會總監由三金獲獎殊榮的製作人老公Eddie擔綱，夫妻倆都是細節控，對於音響、舞台、Rundown都再三要求，務必要讓整場音樂會完美無瑕，好讓全創作演唱會盡善盡美，工作人員都戲稱「快要逼死人了！」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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