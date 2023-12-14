孟子第73代孫女孟慶而台中開音樂會　體重維持46公斤完美主義上身

戰國時期著名儒家代表人物孟子的第73代孫女孟慶而，早在6月在台北舉辦《跟著星走》全創作音樂會，讓歌迷大飽耳福，但更多無法到場的歌迷紛紛至粉專敲碗孟孟一定要南下加場！孟慶而在12月16日舉行演唱會，將唱進台中Legacy。

孟子的第73代孫女孟慶而透露為了演唱會，準備十足，「這次台中音樂會我事前準備長達3個月，光是服裝就花了1個月，已至少準備5套戰袍和1首全新創作演出。」她笑著說這次鐵定要讓中南部的歌迷眼睛、耳朵都懷孕，留下難以忘懷的回憶，也讓歌迷直言：「為了孟孟甜美的歌聲，得糖尿病都絕對值得！」