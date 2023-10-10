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娛樂
2023-10-10 13:30:27

孟海逝世終年65歲 曾與楊紫瓊、李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等武打巨星合作 去年患食道癌

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孟海逝世終年65歲 曾與李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等武打巨星合作 姪女孟希璘證二伯去年患食道癌

孟海逝世終年65歲 曾與李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等武打巨星合作 姪女孟希璘證二伯去年患食道癌

原名孟景海的孟海10歲時入行，曾與本地不同年代多位武打巨星合作，包括李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等，參與電影過百套。孟海去年於港台節目《一起走過》話當年，提到客串電影《龍爭虎鬥》係因為偶像李小龍親自欽點，喺片場李小龍又叫孟海跟實。李小龍逝世多年後，其子李國豪亦加入影壇，孟海亦有機會喺《龍在江湖》同佢合作。

資深動作演員、動作指導及導演孟海曾與李小龍Bruce Lee等武打巨星合作。（網上圖片） 資深動作演員、動作指導及導演孟海曾與李小龍Bruce Lee等武打巨星合作。（網上圖片） 資深動作演員、動作指導及導演孟海曾與洪金寶等武打巨星合作。（網上圖片）

孟海曾與Cynthia Rothrock相戀5年

孟海其中一套代表作係1985年楊紫瓊主演的電影《皇家師姐》，孟海因該片獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角，仲同另一女角、美籍打女羅芙洛(Cynthia Rothrock)相戀。

習武多年嘅羅芙洛80年代被洪金寶邀請來港拍戲，《皇家師姐》係佢處女作，而孟海係該片演員兼動作指導。孟海同羅芙洛本來語言不通，拍戲時仲要靠楊紫瓊做翻譯，但係因為《皇家師姐》一拍就半年，孟海同羅芙洛日久生情。羅芙洛曾為孟海學中文，但因為學極唔識，於是叫孟海學英文，反而得咗。「孟羅戀」維持5年幾，最終因為(Cynthia Rothrock)想結婚，但孟海唔想放棄事業，戀情終於告吹。

楊紫瓊同羅芙洛Cynthia Rothrock主演嘅《皇家師姐》一拍半年，孟海同羅芙洛終於日久生情。（皇家師姐截圖） Cynthia Rothrock在Facebook悼念舊情人孟海。（Cynthia Rothrock fb截圖） 孟海其中一套代表作係1985年嘅《皇家師姐》，更因該片獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角 Cynthia Rothrock在Facebook悼念舊情人孟海。（Cynthia Rothrock fb截圖）

孟海近年甚少幕前演出，對上一次喺電影出現係2014年《一個人的武林》客串監獄湖南幫大佬；另外孟海亦喺ViuTV 2016年嘅開台劇《大衛與瑪嘉烈 綠豆》演潘燦良嘅二叔。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

《愛．回家之開心速遞》演Laptop一角嘅TVB藝員孟希璘係孟海姪女，佢證實二伯逝世嘅消息

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