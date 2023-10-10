孟海逝世終年65歲 曾與楊紫瓊、李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等武打巨星合作 去年患食道癌

原名孟景海的孟海10歲時入行，曾與本地不同年代多位武打巨星合作，包括李小龍、成龍、洪金寶、甄子丹等，參與電影過百套。孟海去年於港台節目《一起走過》話當年，提到客串電影《龍爭虎鬥》係因為偶像李小龍親自欽點，喺片場李小龍又叫孟海跟實。李小龍逝世多年後，其子李國豪亦加入影壇，孟海亦有機會喺《龍在江湖》同佢合作。

孟海曾與Cynthia Rothrock相戀5年

孟海其中一套代表作係1985年楊紫瓊主演的電影《皇家師姐》，孟海因該片獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角，仲同另一女角、美籍打女羅芙洛(Cynthia Rothrock)相戀。

習武多年嘅羅芙洛80年代被洪金寶邀請來港拍戲，《皇家師姐》係佢處女作，而孟海係該片演員兼動作指導。孟海同羅芙洛本來語言不通，拍戲時仲要靠楊紫瓊做翻譯，但係因為《皇家師姐》一拍就半年，孟海同羅芙洛日久生情。羅芙洛曾為孟海學中文，但因為學極唔識，於是叫孟海學英文，反而得咗。「孟羅戀」維持5年幾，最終因為(Cynthia Rothrock)想結婚，但孟海唔想放棄事業，戀情終於告吹。