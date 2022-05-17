孟買大家姐｜印度女神艾莉雅進軍荷李活 IG向6500萬粉絲分享結婚喜悅

印度片《孟買大家姐》（Gangubai Kathiawadi）登陸Netflix串流平台，一上架就空降成為排行榜冠軍，由29歲Bollywood女神艾莉雅巴特（Alia Bhatt）擔任女主角，故事以真人真事改編，把印度傳奇女子「甘古拜」的精彩一生搬上大銀幕，該片今年2月已在柏林影展首映，同月亦於印度上映。

《孟買大家姐》由29歲艾莉雅巴特擔任女主角，把傳奇女子「甘古拜」的精彩一生拍成電影。

《孟買大家姐》劇情講述女主角「甘加」出生在富裕家庭，擁有高學歷的她一心想當明星，16歲被男友拐騙到大城市的妓院，由富家女淪落成一名妓女，她之後認識了黑幫大佬，並改名成為「甘古拜」，靠自己在紅燈區打造出「甘古拜帝國」，令她贏得「孟買女帝」之稱號。《孟買大家姐》因題材敏感，在印度一度引起爭議，甚至有人抗議要求將電影禁映，而電影於全球大受歡迎，令到女主角艾莉雅一躍成國際女星，其IG粉絲更升達逾6500萬，支持者遍佈世界各地。

新片夥拍「神奇女俠」

艾莉雅巴特最近宣布衝出印度，接拍荷李活大製作電影《Heart of Stone》，會是一部Netflix的自家製美國間諜片，由「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）夥拍《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列男星占美杜倫（Jamie Dornan），艾莉雅亦會是片中要角之一。

「甘古拜」為妓女爭取權利甘願放棄愛情，艾莉雅的感情生活卻相當美滿，她在《孟買大家姐》上映後，跟39歲寶萊塢紅星Ranbir Kapoor終於拉埋天窗，上月才舉行盛大婚禮，近日又再分享新婚喜悅，愛情事業同樣得意。