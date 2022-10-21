季前賽專訪｜向MIRROR、ERROR偷師學「絕技」 葛綽瑤與姜濤有感情線：只係BB級

出身自《全民造星IV》的葛綽瑤(Yoyo)，早在參賽期間已獲花姐(黃慧君)一句「放棄MIRROR都要簽」加持，縱無緣加入女團COLLAR，但外貌清純甜美，成為首位拍劇的參賽者。Yoyo在下月開播的ViuTV劇集《季前賽》與多位MIRROR及ERROR成員合作，更被選中為「姜女郎」，她向姜糖們(姜濤粉絲)大派定心丸，「我們只是BB級的感情線，老少咸宜。」首套劇集即將跟觀眾見面，Yoyo坦言心情既興奮緊張又期待，外界反應無法控制，但回望拍劇過程，有幸與張繼聰及多位《造星》師兄合作，獲益良多。
感激張繼聰無私分享
Yoyo在《季前賽》演的何瑪莉(河馬)為了姜濤演的阿孝，跟父親學中醫並擔任街頭籃球隊的軍醫，跟演教練的張繼聰、5位隊員包括MIRROR成員姜濤、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)，以及ERROR成員肥仔(梁業)和193(郭嘉駿)均有對手戲。初次拍劇的Yoyo趁機偷師，尤其感激前輩阿聰無私分享，「無論演喜劇的轉數、節奏都拿捏得超級好，腦海長期有很多爆肚材料。問他甚麼都好樂意回答，若問他怎樣演繹，他不會示範，反會給你方向，引導思考。」
想學姜濤忍肚餓
至於有感情線的姜濤，最教Yoyo驚嘆的「絕技」是節食，「我印象中沒見過姜濤食嘢，最想學他如何忍肚餓，長期不需吃東西。」問到可擔心姜糖們的反應？Yoyo再三強調兩人沒有親熱戲，「大家的反應和感受，我不能控制，明白粉絲很在乎和愛錫偶像，大家不用擔心，這是非常BB級的感情線。」
作為新人，Yoyo傾向循規蹈矩，故特別羡慕Edan和193的即興創新，「Edan真的冇偶包，轉數好快，又會善用道具。193很灑脫，敢於作嘗試，若導演說不適合再改。」在演戲方面，她很欣賞Stanley的努力和肥仔的心思，「每套劇都會記得Stanley的角色名，覺得他花很多時間都做足功課，才能讓觀眾完全撇除劇集以外的他。肥仔是個超級靈活的人，有時拍wide shot未必看到表情，他能夠以動作去表達情緒。」
剪短頭髮眼濕濕
首次拍劇，為Yoyo帶來不少突破，首先是獻上人生的兩個第一次，包括剪髮並將黑髮染成深棕色，她自爆差點因剪髮落淚，「髮型師將我的頭髮撥到背後剪，起初沒太大感覺，但當他將頭髮撥去前面，我看到本來長到膊頭的頭髮，只長到鎖骨的一剎那，有少少眼濕濕。」她形容河馬是搞笑的女生，愛天馬行空又屬行動派，敢於發聲據理力爭，跟她本人性格大不同，她特地上戲劇工作坊，透過分析劇本了解角色言行背後的v思考邏輯。對Yoyo而言，最深刻是兩場爭吵戲，一場是跟姜濤，另一場則是跟演姜濤母親的童愛玲，她自言甚少大聲說話，寧選擇沉默也不會吵架，故甚有難度，「尤其童愛玲是前輩，現實中的我未必敢這樣跟前輩或長輩說話，單獨對戲時有點緊張，要說服自己為甚麼這樣說，因為我真係為阿孝著想。」縱是戰戰兢兢，Yoyo總算順利完，最開心是獲導演讚賞有喜感。
最大改變：淡定咗
眨眼間，Yoyo已出道1年，問到最大改變是甚麼時，她秒速答道，「整個人比以前淡定。」她笑言淡定指數從負分升到50分剛剛及格，「由比賽至今，最弊是太緊張，一緊張就會錯重點，有時會一口氣講話，很不清晰。」好奇問她，自中學開始參加合唱團又演過話劇，不是已習慣表演嗎？「因為網絡發達，甚麼都會被放大，怕自己詞不達意，就會愈來愈緊張，以前的學校表演是comfort zone，現在像被所有人看，感覺很赤祼，更擔心行差踏錯。」幸好，隨著經驗累積，Yoyo在面對鏡頭或說話的聲調語氣，漸有進步。
家人是最強「粉葛包」
問到在演藝路上，最感激哪3位？Yoyo自言是幸運兒，只限3個人實在太少，「我會選爸媽和家姐，歸他們為一組，從我3、4歲學芭蕾舞，他們已很支持，如果我真的喜歡，他們會放手讓我嘗試。」雖然Yoyo放棄幼兒教育走演藝路，父母難免會擔心，當知道女兒已考慮清楚，便會全力支持，更成了最強「粉葛包」(Yoyo粉絲)，「例如知我辛苦會煲湯，返到屋企就預備好飯餸和湯，媽媽會收集我所有應援物，而且叫我簽名，現在全屋都是我的相，連自己都驚！」另外還有袁劍偉導演，「他給我第一個演戲機會，讓更多人認識我，而且他從基本的演戲、打燈、面對鏡頭都教我，但我沒有框著，很信任我自己發揮，像個慈祥的爸爸。」最後不能少的是經理人，「要湊住我這種初出道的小朋友，擔心我們的言行舉止，又要為我們物色合適的工作。」
文：Grace 攝：陳奕釗
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