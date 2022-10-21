季前賽專訪｜向MIRROR、ERROR偷師學「絕技」 葛綽瑤與姜濤有感情線：只係BB級

出身自《全民造星IV》的葛綽瑤(Yoyo)，早在參賽期間已獲花姐(黃慧君)一句「放棄MIRROR都要簽」加持，縱無緣加入女團COLLAR，但外貌清純甜美，成為首位拍劇的參賽者。Yoyo在下月開播的ViuTV劇集《季前賽》與多位MIRROR及ERROR成員合作，更被選中為「姜女郎」，她向姜糖們(姜濤粉絲)大派定心丸，「我們只是BB級的感情線，老少咸宜。」首套劇集即將跟觀眾見面，Yoyo坦言心情既興奮緊張又期待，外界反應無法控制，但回望拍劇過程，有幸與張繼聰及多位《造星》師兄合作，獲益良多。

感激張繼聰無私分享 Yoyo在《季前賽》演的何瑪莉(河馬)為了姜濤演的阿孝，跟父親學中醫並擔任街頭籃球隊的軍醫，跟演教練的張繼聰、5位隊員包括MIRROR成員姜濤、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)，以及ERROR成員肥仔(梁業)和193(郭嘉駿)均有對手戲。初次拍劇的Yoyo趁機偷師，尤其感激前輩阿聰無私分享，「無論演喜劇的轉數、節奏都拿捏得超級好，腦海長期有很多爆肚材料。問他甚麼都好樂意回答，若問他怎樣演繹，他不會示範，反會給你方向，引導思考。」 想學姜濤忍肚餓 至於有感情線的姜濤，最教Yoyo驚嘆的「絕技」是節食，「我印象中沒見過姜濤食嘢，最想學他如何忍肚餓，長期不需吃東西。」問到可擔心姜糖們的反應？Yoyo再三強調兩人沒有親熱戲，「大家的反應和感受，我不能控制，明白粉絲很在乎和愛錫偶像，大家不用擔心，這是非常BB級的感情線。」 作為新人，Yoyo傾向循規蹈矩，故特別羡慕Edan和193的即興創新，「Edan真的冇偶包，轉數好快，又會善用道具。193很灑脫，敢於作嘗試，若導演說不適合再改。」在演戲方面，她很欣賞Stanley的努力和肥仔的心思，「每套劇都會記得Stanley的角色名，覺得他花很多時間都做足功課，才能讓觀眾完全撇除劇集以外的他。肥仔是個超級靈活的人，有時拍wide shot未必看到表情，他能夠以動作去表達情緒。」