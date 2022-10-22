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娛樂
2022-10-22 13:25:32

季前賽｜導演袁劍偉睇中陳卓賢Ian運動員氣焰 見證姜濤成長讚演得自然

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由姜濤﹑陳卓賢(Ian)﹑呂爵安(Edan)﹑邱士縉(Stanley)﹑梁業（肥仔）﹑郭嘉駿（193）﹑張繼聰、童愛玲和葛綽瑤(Yoyo)等合演的ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一(24)晚播出。ViuTV昨日(21)特意舉行記者會，身兼監製與導演的袁劍偉接受本報專訪，對於《季前賽》與TVB重頭劇《美麗戰場》對撼，他表示對收視沒壓力，大家都是盡力拍好的劇集，況且觀眾層不同，MIRRORERROR的參演成員表現都好平均，即使張繼聰是輔助角色，亦非常突出，相信能吸引觀眾收看。

陳卓賢是惟一屬於大學隊的MIRROR成員。(蘇文傑攝) Ian曾接受港隊排球訓練，袁劍偉導演睇中他的運動員自尊與氣焰。(蘇文傑攝) 袁劍偉導演指每位MIRROR和ERROR成員的表現平均，演教練的張繼聰亦非常突出。(蘇文傑攝)

袁導：觀眾會愛上Ian角色

劇中姜濤、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、梁業(肥仔)﹑郭嘉駿(193)都屬於痴漢隊，惟獨陳卓賢(Ian)屬於翰林大學隊，形成「哥與弟」姜濤與Ian的對立局面，袁導解釋，「因為大學精英隊是納入編制，接受很有系統的訓練，所以找一個曾經過這種訓練的演員，Ian有種氣焰，那是運動員的自尊，是其他演員是沒有的特質，而他經過港隊訓練，可展現這精神面貌。」他表示Ian演的阿鋒起初有點性格缺陷，但經歷成長成為更好的人，「起初乞人憎不緊要，慢慢看著他變化，會愛上這角色，角色會有深層次變化，學懂尊重隊友。」

袁劍偉導演早於2020年執導《蒙著嘴說愛你》MV時認識姜濤，可說是見證姜濤成長。 袁劍偉導演大讚Yoyo的表現有驚喜。(蘇文傑攝)

葛綽瑤從40人中脫穎而出

在袁導心目中，表現最驚喜的是首次拍劇的葛綽瑤(Yoyo)，原來Yoyo是從逾30位試鏡女藝人中脫穎而出，「因為是其實我想找不太熟悉的臉孔，給大家新鮮感，看來感覺較刺激。」至於從《蒙著嘴說愛你》MV已合作的姜濤，袁導可說是見證他成長，大讚他整體表現成熟了，「拍《蒙著嘴說愛你》時，很難知道他演戲的發揮如何，今次拍劇表現很自然，而且今次是一班兄弟一齊拍，感覺好自在。」

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