季前賽｜導演袁劍偉視負評為進步力量 親解起用新人Yoyo葛綽瑤原因：我知道我揀啱咗

ViuTV劇集《季前賽》播出第二周，雖然劇集有MIRROR成員姜濤、Edan呂爵安、Stanley邱士縉及ERROR成員肥仔（梁業)、193（郭嘉駿）等演出，更有Anson Lo盧瀚霆客串，但評價好壞參半，觀眾直指劇情暴走，演繹又誇張。前晚（1日）播出嘅第七集講述阿孝（姜濤飾）喺無太大情節交代下突對河馬（Yoyo葛綽瑤飾）心動，加上河馬一直對阿孝嘅痴戀行為，令觀眾覺得有小小脱離現實：「有啲地方多餘咗」、「呢條線最唔好睇，over咗，明顯姜同AL在帶貨。」、「河馬勁煩」等等；不過都有唔少網民讚賞，表示可從二人之中感受到戀愛感覺。另外，河馬幻想被阿孝英雄救美、晴晴面對虎媽Evelyn嘅劇情都贏得好評。

面對觀眾意見，導演袁劍偉於社交平台表示接受唔同嘅聲音及感謝喜歡季前賽嘅觀眾：「你們的支持讓我們快樂了好多天。也聽到一些不同意的聲音，對我來說同樣是感謝的，雖然沒有那麼快樂，但是直率的意見才是進步的力量，所以反對的，不管是對創意、劇本、導演手法等等，我都會一一審視。」袁導直言會聆聽大家意見，望日後可改善，例如咬字、懶音和表演方法，以至劇本結構和對白等：「接下來的季前賽已經是定案，希望大家在對某些情節感到失落的同時，繼續支持季前賽，看看我們能否收復失地。」又借用佢十分崇拜嘅心理學家Alfred Alder一藉話鼓勵自己與演員們：「不要為別人的讚頌而雀躍，也不要為別人的批評而懊惱，只要自己盡力生活，靜靜的努力向前。」而姜濤和張繼聰都分別留言打氣。

用新人葛綽瑤係賣點

《季前賽》女主角起用《全民造星IV》出身嘅Yoyo葛綽瑤，亦係佢首次拍劇。袁導又親解當初選擇Yoyo原因，表示當時共見咗約40人，部分為造星4參賽者，部分為業內朋友同工推薦，包括有經驗嘅演員，最後選出兩個人，一位係表現出色又有經驗嘅演員，另一位就係Yoyo：「要喺兩個人中挑選其一人，係整個選角過程最難嘅，各有各好，好似點樣秤都差唔多」；表示起用全新人係賣點，但都係導演嘅最大挑戰：「當時我的選擇是Safety『安全』定係Unknown『未知』？最後我選了『未知』，因為咁樣就會有無限可能性。」袁導更指自己選擇正確：「我知道我揀啱左，亦希望觀眾會喜歡你。」

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