季前賽｜導演計劃原班人馬拍電影 選角按MIRROR、ERROR各人性格特質

他指圈中有不少藝人會打籃球，但因為大家來自不同公司，而自己又一直未準備好擔任劇集導演，直至自己準備好的時候，發現ViuTV有7個演員打籃球打得不錯，於是成就《季前賽》的誕生。他表示拍攝時遇到不同問題，令他非常煩惱，幸好一眾演員都沒有怨言，笑言感覺自己如籃球領隊，帶領一隊人出發。

按技能選角

他表示在選角時，是基於演員的個人特質及角色的拿手招數，如姜濤的角色是專責交波，193是射籃板，Edan是射3分波，Stanley亦是射籃板但同時亦會負責shake，而劇中肥仔與Edan將會擔任搞笑能力，而193的角色就是非常寸咀，至於作為另一隊籃球隊的Ian則會不斷強迫自己及他的隊友，最後搞到眾叛親離，然後再尋回籃球的真理。

Edan苦練球技

袁劍偉指Edan本身射波不準，但他很努力去練習，練到現時射3分波很準。他又讚本身是南華少年軍的193，認為他的籃球技術很好看。他亦計劃原班人馬拍電影，但未必以籃球為題材，自己有另一些看法，一切正在構思中。