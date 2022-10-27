季前賽｜搞笑位多零冷場網民爆笑 Stanley演技自然獲讚賞

ViuTV新劇《季前賽》由張繼聰、MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）等主演，仲有Anson Lo（盧瀚霆）客串演出，成為鏡粉必追劇集。劇集以籃球為主題，講述高家孝（姜濤飾）、關浩德（呂爵安飾）及張智良（邱士縉飾）各自因唔同原因放棄籃球，佢哋喺一次與大學籃球隊爭奪球場而鬥波，並與卓立鋒（陳卓賢飾）帶領嘅翰林大學A隊約定6星期後再對戰，喪波（張繼聰飾）就成為街場「痴漢隊」教練，眾人不但漸漸成為有組織嘅正規籃球隊，仲重拾返籃球夢。劇集唔經唔覺已經播咗三集，而家就同大家睇下網民有咩反應啦！

劇情搞笑 好過《iSwim》

《季前賽》播出三集已經有唔少搞笑位，例如Edan著全身裝備扮羅志祥跳「空幹舞」、張繼聰爆金句「今日割五城，聽日割十城，後日冇埋個柳應廷」、扮屎波Stanley與陳總打波傾生意及Alice同Sica化身暴走族恰Yoyo，姜濤變高校生英雄救美等等。唔少網民都話劇集搞笑冇悶位，好睇過《iSwim》好多，例如「今晚依然被聰哥，Edan, Stanley 笑死我」、「好好睇，緊張緊凑又好笑。」、「啲笑位好密 幾好」、「好好笑，點解咁快就1個鐘架，唔夠喉，頭先已經要睇重溫笑多次」、「頭十五分鐘已經好睇過十集iswim」、「導演手法同剪接真係出色過iswim 太多」、「琴晚o個集全無冷場，笑到顛，等睇翰林隊輸波裸跑」、「今集又係俾德少笑死嘅一集… Edan真係好放完全冇偶包, 表情雖然冇大叔咁誇張但係真心好好笑, 同聰哥一來一往咁好正好好笑~ 真係好鍾意德少呢個角色, 期待睇到多啲同屋企人嘅戲份!!!」、「好睇！搞笑又熱血！」及「睇到呢到已經好過iswim」等等。

邱士縉Stanley演技自然

邱士縉Stanley喺劇中飾演張智良，有一個老婆同囡囡，係痴漢籃球隊嘅隊員，佢喺與大學籃球隊爭奪球場後重拾返籃球夢。唔少網民睇過Stanley嘅演出後，紛紛留言大讚佢演技出色又自然，例如「大表哥d 戲自然太多」、「Stanley 一出即刻睇得舒服好多」、「大表哥d戲真係上到弦一 好自然」、「Stanley演技上弦一喎」、「大表哥做戲真係幾掂」、「Stanley做戲實力同mirror其他人唔係同一個層次」、「睇大表哥做戲真係舒服好多」、「大表演技果然好」、「暫時啲戲 大表>>>>>>ian=edan>姜B」、「Stanley個扮愁樣意外有喜感」、「佢啲戲最好」、「Stanley越睇越順眼」及「大表哥好搞笑」等等。

姜濤脹咗唔少

姜濤喺劇中飾演快餐店店員兼痴漢籃球隊嘅隊員高家孝，同朱昆潤（肥仔飾）係好朋友，更與河馬（葛綽瑤飾）有感情線。姜濤喺第一集已經登場，一班姜糖即時心心眼，不過唔少網民就認為佢脹咗唔少，留言話「姜濤肥咗成個碼，雙下巴」、「​​姜b連手指都肥埋」、「著黑色褲都遮唔到」、「姜可唔可以練大隻 而家好漲」、「呢套劇影到姜濤咁肥佢會唔會跌粉架」、「姜B塊面好似仲包過個巨無霸」、「姜B最後個幕個身厚到」及「姜b塊面好漲」等等。

片頭曲唔掂

《季前賽》主題曲《無人不知的戰果》由姜濤主唱，歌曲風格及歌詞非常熱血，再加上姜濤嘅演繹，令唔少網民感到驚喜。不過唔少網民就認為歌曲麻麻哋，紛紛留言大彈，例如「都幾難聽」、「首歌一般」、「全劇敗北係主題曲」、「首歌好災難」、「片頭曲都頂唔順要轉台」、「首歌咩料」、「冇字幕唔知唱乜」、「希望主題歌能配上字幕」、「可能記望過大，對片頭主題曲有點失望，因音樂聲響感到太吵，唔係好夾咁，攪到聽不清楚姜濤在唱什麼」、「高音位炒哂」及「完全聽唔到唱乜」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載