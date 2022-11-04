季前賽｜晴晴被媽媽迫上興趣班 離家出走兼反擊道出小朋友心聲

《季前賽》

以籃球為主題嘅ViuTV原創劇《季前賽》，由張繼聰、MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、葛綽瑤、ERROR成員郭嘉駿（193）及梁業（肥仔）等人主演。劇集唔經唔覺播出第二周，最近劇情就講到張良（Stanley飾）及太太林嘉莉（蔡穎恩飾）有一個囡囡晴晴（楊千攸飾），「怪獸家長」媽媽不停強迫囡囡學習唔同興趣班，晴晴喺上芭蕾舞班前向媽媽表達不滿，最終仲離家出走，去到阿孝（姜濤飾）屋企。

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喺去到阿孝屋企後，爸爸同媽媽好想𠱁返晴晴，期間阿良就問佢唔想學芭蕾舞，咁想學啲咩，媽媽就話「個個都有其他技能，你唔怕第時輸俾人咩?」晴晴反駁話「我跳唔到芭蕾舞唔代表我唔識計數，唔代表我唔識作文」。之後媽媽再話：「但其他同學都有學嘢，你唔想同其他同學一樣咩？」晴晴爆seed話：「媽咪，你都冇學芭蕾舞，你咪一樣好地地。 我都冇將你哋同其他父母比較，點解你成日將我同其他小孩比較，你成日話我唔學呢樣唔學嗰樣會追唔上人，其實你係想將自己做唔到嘅嘢，丟俾我做咋嘛」。喺阿良讀出晴晴要求嘅條約後，晴晴終於開房門，三人和好如初。

「好反映到而家啲怪獸家長」

晴晴喺呢一場戲完全道出唔少小朋友嘅心聲，因為唔少小朋友每日都要學唔同嘅興趣班，學習時間表編排密密麻麻，根本冇時間去玩樂。唔少網民除咗大讚晴晴好演技之外，同時亦支持小朋友嘅想法，例如紛紛留言：「好反映到而家啲怪獸家長」、「晴晴做得好好」、「晴晴細路女做戲幾好，望落鬼鬼地幾靚女」、「興趣班要有興趣先叫興趣班，沒有興趣其實叫折磨班或強迫班。返學其實都會學習壓力，興趣班可以提升正能量及培養性情。但連興趣班都變強迫班，咁其實都幾慘，對小朋友的心智也不好。」、「晴晴講得好」及「成套最好戲嘅女就係晴睛」等等。

《季前賽》截圖

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蔡穎恩

蔡穎恩IG

蔡穎恩

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載