季前賽｜未有親身探李啟言 Edan盼報告盡快出爐Stanley仍未平伏心情

Stanley稱有問候同關注阿MO，一直透過公司隔空問候對方，但他們未有聯絡阿MO的父親李盛林牧師，表示公司一直有緊密聯繫，坦言很想快些知道事故原因。Stanley坦言一度迷失，自己一直在調整，始終仍要時間。他指事故發生之後，公司擔心大家的情況，安排醫生看看他們，醫生指他有這些情緒是很正常，但並不是百分百沒事。

Edan表示大家都一直等待報告結果，公司也一直與他們保持聯絡，而最近公司也向他們表示報告將很快有結果。問到他的心情有何轉變，他指當日的事是很震撼，很多人包括觀眾、舞者的腦海都有不同思緒，而他也用了一段時間去消化和反思了很多事情，「兄弟每個復原時間都唔同，所以大家都需要一段時間再見大家。我反思到我哋可以靠我哋嘅力量同資源去做多啲嘢。」

否認公司慳皮

Edan表示今次事件之後，大家會更關注安全，他亦明白有些人不喜歡他們而說很多難聽說話，自己也認同姜濤所言，這個世界及社會都需要很多愛，大家的承受能力未必一樣，可能大家簡單一句留言或網上發表的言論，最緊要將心比心，要多些同理心。

他否認與袁澧林的戀事，強調二人只是經常合作和朋友。對粉絲課金為他們宣傳，而公司卻坐享其成，Edan感謝粉絲的支持，而公司的資源其實也有投放在不同的地方，如製作MV。Stanley表示每間公司做法不同，如栽培他唱歌，坦言粉絲想他們紅的心態更強過他們，所以很多謝粉絲支持。