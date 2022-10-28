季前賽｜譚旻萱方泳琳客串演出對撼姜濤Edan 現實原來都係籃球健將

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）主演，一班MIRROR成員平日熱愛籃球，包括姜濤鍾意打街波就係人都知，但估唔到於第4集客串，與「痴漢籃球隊」切磋並勝出嘅譚旻萱（Mandy）及方泳琳（Jessie）喺現實中都係籃球健將。

譚旻萱為Angelababy熊黛林師妹

第4集劇情講述喪波（張繼聰飾）搵嚟籃壇有名嘅「美少女街場隊」與「痴漢籃球隊」比賽，阿孝（姜濤飾）和阿德（呂爵安飾）等人原先睇唔起對手，卻被打得落花流水。當中，「美少女街場隊」隊員譚旻萱和方泳琳其實大有來頭；譚旻萱擁有隔代混血血統，隔咗多代Mix俄羅斯、加拿大及香港，五官輪廓突出，故此中五時已被模特兒公司睇中，中學畢業後成為Angelababy和熊黛林師妹，及後拍過寶礦力、雪條廣告等，仲曾被Edan親自點名邀請擔任《E先生連環不幸事件》MV女主角，因而人氣急升，更被「爵屎」認證為E女郎。譚旻萱外貌被激讚，不過就曾表示自己係易肥體質，中學時被同學嘲笑話佢似「坦克」；而原來身高1米77嘅佢中三就開始打籃球，曾經係籃球隊活躍成員。

「籃球女神」方泳琳曾兩次捉姦

至於方泳琳則有「籃球女神」之稱，有十多年球齡，男朋友陳張敏仲要係南華球員及前男子組合4anda成員之一。方泳琳曾拍戲演年輕版周秀娜，又曾擔任《戀講嘢》嘉賓、出演《大叔的愛》及《最後一屆口罩小姐選舉》20強「假Renci」 ；方泳琳於節目上分享曾經有兩次捉姦經歷，令佢會有戒心，宜家佢正與男朋友同居，指家中有工人睇實，可以杜絕男友出軌可能，而浩男就叫她Check男友車Cam，但193忠告佢千萬唔好咁做。

《季前賽》截圖

《季前賽》截圖

《季前賽》劇照

《季前賽》劇照

《季前賽》劇照

《季前賽》劇照

《季前賽》劇照

譚旻萱

譚旻萱IG

譚旻萱

譚旻萱IG

譚旻萱

譚旻萱IG

方泳琳

方泳琳IG

方泳琳

方泳琳IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載