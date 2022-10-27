季前賽｜麥當勞籃神卡火速換罄 鏡粉怒斥低估MIRROR號召力 要求解僱Marketing員工

ViuTV新劇《季前賽》由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）等主演，仲有Anson Lo（盧瀚霆）客串演出，成為鏡粉必追劇集。麥當勞藉《季前賽》開播推出全新脆雞巨無霸及雙人餐，雙人餐跟餐附送姜濤Ian限量版「藍神閃卡」，被鏡粉於兩日內搶購一空，網上掀起炒價，平均約HK$250至HK$300一套。麥當勞就閃卡作出嘅回應更辣㷫鏡粉，有鏡粉仲要求解僱麥當勞Marketing員工。

雖然麥當勞提供各分店「藍神閃卡」嘅供應情況，但唔少鏡粉都話唔係即時更新，去到分店白行一趟。「藍神閃卡」當日推出約1小時有唔少分店就火速售罄，大批鏡粉湧至麥當勞Facebook專頁表達不滿：「出得咁少不如唔好派...半日LUNCH 就無晒啲卡」、「啲貨預到勁少，擺明益炒家」、「都唔知係咪做生意，第二日就冇曬卡換」等等。唔少鏡粉留言詢問麥當勞會否補貨，麥當勞僅回覆第一週閃卡數量有限，送完即止，疑似唔再補貨，令鏡粉勁失望，表示無閃卡就唔會幫襯：「做得咁鬼小家，閃卡出得咁少，益哂d炒家。令到原本支持麥當勞的，都不再支持麥當勞了！」、「呢個禮拜可不用吃老麥了」、「有冇搞錯，咁快換曬啲卡！無卡我唔會幫襯㗎」等等。仲有鏡粉表示麥當勞係咪低估咗MIRROR嘅號召力，所以印咁少數量，指閃卡成本咁低其實可以印多啲幫助免費宣傳，認為呢次推廣極失敗，又要求即時解僱Marketing員工：「炒得！唔該即炒！ 」、「點樣做marketing，次次啲咭都印得咁少，你地究竟係咪想倒自己米」。

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