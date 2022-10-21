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娛樂
2022-10-21 19:03:32

季前賽｜MIRROR四子首度會傳媒 陳卓賢射3分波贏姜濤

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MIRROR四子及ERROR兩子與一眾《季前賽》演員見傳媒。

MIRROR四子及ERROR兩子與一眾《季前賽》演員見傳媒。

由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安(Edan)﹑邱士縉(Stanley)﹑梁業（肥仔）﹑郭嘉駿（193）﹑張繼聰和葛綽瑤等合演的ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一(24)晚播出。ViuTV今日特意舉行記者會，邀請一眾參演演員簡介劇集及角色。

葛綽瑤擔任軍醫。

葛綽瑤擔任軍醫。

童愛玲做乞人憎姜媽

由姜濤率領的痴漢隊，成員包括有193、肥仔、Edan、Stanley，教練為：張繼聰。由Ian率領的翰林大學隊，成員包括：袁劍偉、葉振弘、吳啟洋、陳安立、黃定謙，教練是強尼。兩隊各自介紹自己的角色，其中強尼搞笑表示自己會一直隱藏實力，如有第二輯便會展示出來。久未露面的童愛玲表示扮演姜濤的媽媽，並預先表示她的角色頗乞人憎，有別一般媽咪角色。

陳卓賢率先為大學隊入球。

陳卓賢率先為大學隊入球。

Ian先射一球

之後痴漢隊與翰林大學隊一同較量，193指肥仔因為急屎關係未能參與賽事。Ian率先為翰林大學隊射入一球獲得2分，之後因為翰林大學隊兩度犯規，令痴漢隊的193Stanley負責射罰球，但193兩度射失，只得Stanley入一球，因而為痴漢隊帶來1分。

姜濤多次進攻未成功

姜濤曾多次進攻但未能成功入球，其後吳啟洋再為翰林大學隊射入1球，上半場的成績是痴漢隊獲得1分，翰林大學隊獲得4分鐘。來到下半場換入肥仔及導演，由姜濤率先為痴漢隊射入2 分，其後Ian射入3 分球，接住再有陳國秋及導演代表大學隊入波。Stanley隨即入球為痴漢隊爭取2分，期間張繼聰表示「我哋今日打謙虛。」最後整場賽事由Ian率軍的翰林大學隊以135贏得比賽。勝出的一方可以彈敗方的額頭。

姜濤多次進攻未能成功。

姜濤多次進攻未能成功。

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