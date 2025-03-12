孤獨的美食家｜赴日拍攝《孤獨的美食家》香港篇 松重豐最愛沙嗲牛肉麵

電影版《孤獨的美食家》將於後日（3月14日）在香港上映，主角「五郎」松重豐今次更為《孤獨的美食家》首部電影包辦導演、編劇、主演三職，不惜跨越半個地球取景，從日本、韓國到法國巴黎，都能見到五郎大啖美食的身影。電影在日本甫登場便奪下當地新片票房冠軍，上映四天票房突破3億日圓，截至目前為止票房更已衝破10億日圓，口碑載道，叫好又叫座！

《孤獨的美食家》曾經到韓國、台灣等地拍攝，帶領觀眾探索當地的美食文化。然而，香港這個美食天堂卻始終未曾出現在其中。為了填補這個空白，負責香港發行的高先電影專程飛到日本拍攝《孤獨的美食家》香港篇，安排松重豐品嚐香港最貼地美食，捕捉松重豐在港式茶餐廳享用一系列港式經典美食的獨特體驗，包括菠蘿油、蛋撻、奶茶、叉燒飯、煎肉餅及沙嗲牛肉麵。對於這次的拍攝，松重豐非常堅持要在能吃到正宗香港料理的餐廳進行拍攝，展現了他的用心與對美食的熱情。

在多道美食中，松重豐的最愛首推沙嗲牛肉麵。原本這道菜並不在當日餐單之中，卻因為松重豐看到桌上的圖片而出於好奇點了試吃，當松重豐得悉香港人習慣在餐廳吃即食麵，甚至早餐也吃即食麵感到十分震驚，這些點滴令影片增添了不少趣味。 影片提供：高先電影、Like Japan