孤疑前傳｜25歲伊莎貝福曼逆齡演9歲女孩 不靠CG有咩計仔？

由《孤疑》的故事原創者亞歷士梅斯(Alex Mace)及編劇大衛萊斯尊遜麥高域(David Leslie Johnson-McGoldrick)，聯手創作兼任監製的《孤疑前傳》，交由《屍孩》(The Boy)系列導演威廉布倫特貝爾(William Brent Bell)執導，由於他決定棄用電腦特技為艾絲特「整容」，改為以替身、借位以及特效化妝等手法進行實感拍攝，為伊莎貝福曼帶來極大挑戰。當年她以12歲在《孤疑》演33歲的成年人，今次則以25歲之齡反過來演9歲的小女孩，難度更有過之而無不及。

特製台階配大碼餐具

雖然導演盛讚伊莎貝福曼凍齡有術，童齡樣貌跟12歲時分別不大，不須靠CG來改頭換面，但畢竟已達成人身高，為讓演繹更有說服力，由演員以至道具都要作出特別的調整及配合。例如：為了在比例上顯出伊莎貝福曼是「小孩」，其他演員與她做對手戲時，都要站在特製的台階上，製造出成人與9歲小童的身高差距。至於全身鏡頭，便要用攝影角度遷就，在視覺上構成她看來比較矮小的效果；而其他看不到面孔的鏡頭，則由3位小替身協助演出。在道具方面，以餐具為例，也是比正常餐具為大的「加大碼」；好讓她握在手上時，合符比例。