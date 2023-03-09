孫慧雪再為人母無損堅挺身型 感謝老公克服恐懼陪追星

孫慧雪16年被經營木材生意的圈外老公私有化，翌年7月誕下兒子Riley；而在今年1月，更宣佈懷有第二胎，而已為人母，憑藉甜美樣子、白滑肌膚以及豐滿身材的雪雪魅力不減反增，至今依然是不少人心目中的女神外，亦得到不少廣告客戶垂青，以超deep V 晚裝裙拍攝廣告。

雪雪宣佈懷第二胎後，在社交網內紀錄今次懷孕的心情，挺著巨肚表示受到腺肌症及腺肌瘤影響做二寶媽不容易，又與大家分享陀B心得，鼓勵到不少準備懷孕的媽媽及準媽媽，有網友大讚她勇敢之餘，亦有網友讚她駐顏有術、身材更不似為人母，氹得雪雪十分開心。

有網民更留言，請教雪雪的凍齡和豐胸秘技，她大方透露自己有幸成為美胸公司的代言人，雖然在廣告拍攝時未有身孕，但因她在懷孕前已開始做產前胸部護理，促進乳腺發展，即使現正懷孕期間，仍有繼續療程，有助胸部血液循環，待產後親身餵BB時有助上奶，避免乳腺阻塞等問題出現，又坦言「我今年40歲啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要未去到更年期，無論咩年紀都可以豐胸。」她又在IG story分享平日喜歡自製新鮮蔬果沙律作主餐，以保持皮膚健康和彈性。