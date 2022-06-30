孫慧雪再爆前「極品」工人姐姐滿口大話見新工。

孫慧雪日前在社交網大爆新聘請的工人姐姐，只任職短短兩星期，便發生「七不思議」的事件，包括抵達首日便告失蹤、「用神力推跌屋企隻窗落街」、醉酒夜歸之餘，更只會洗自己的衫不會洗阿雪一家的衣物等，最終阿雪寧蝕中介費，決定辭退對方。及後工人姐姐更厚面皮地向阿雪WhatsApp要求推薦信，令她哭笑不得。

昨天（29日）事件再有新進展，阿雪在社交網分享這位極品工人姐姐搵新工的經過，她寫着：「老公話請大家繼續食花生，真係好癲，今日極品姐姐去見工，咁啱見中老公嘅朋友，世界真細小，呢位朋友開頭問佢，點解你兩星期就俾人解僱咗，佢謊稱話，我都唔知點解呀，Agent話我知呢個太太成日亂咁解僱工人，所以佢已經被人blacklist，搞到要用老公名請姐姐！跟住佢拎咗封解僱信出嚟，話你睇下，信上面冇寫原因㗎！然後佢繼續話自己好內向，放假唔出街，今次仲話自己同老公好恩愛！呢位朋友都超醒，佢見到封信上有我老公個名，即刻WhatsApp問點解唔用呢位姐姐！最後朋友同佢講，但你香港有男朋友喎！又唔返屋企，你走啦！跟住佢好尷尬咁走咗！提提大家，佢話喺apps度約見㗎！P.S.呢位朋友仔老公係外國人，姐姐果然係想打外國人工！」網民紛紛留言表示要列這位姐姐入黑名單，免得其他僱主再次無辜受害。