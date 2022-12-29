孫慧雪前外傭將毛巾沖落廁所 聖誕夜爆屎渠

喺香港，好多家庭都需要請工人姐姐照顧小朋友者老人家，而靚媽孫慧雪（雪雪）亦有聘請姐姐幫手做家務，不過佢之前嗰幾次嘅經歷就相當唔愉快。較早前孫慧雪喺社交網站怒揭姐姐嘅7宗罪，最終令佢忍無可忍，決定解雇呢位姐姐。

不過事件原來未完結，孫慧雪喺社交網站出PO指喺聖誕節當日屋企爆屎渠，而且情況非常嚴重，所以佢搵通渠師傅幫手，不過第一位通渠師傅通通下放棄咗，之後仲唔收錢走。於是佢就搵嚟另一位相熟師傅幫手，結果用咗兩日拆櫃及拆座廁先搞得掂，結果發現原來係前工人姐姐將毛巾同手套沖落廁所，引致渠管瘀塞。

前外傭留「蘇州屎」

孫慧雪表示呢位姐姐之前成日發佢脾氣，最後佢頂唔順就賠錢俾姐姐走，不過佢估唔到呢位姐姐竟然留低咗堆「蘇州屎」俾佢，仲要喺聖誕節爆發。不過佢亦有佢大家唔使擔心：「大家唔使擔心我，因為我而家已經搵咗位好好好好嘅姐姐，但之前呢位博炒嘅姐姐，喺請佢嘅時候，睇佢嘅履歷，明明係本地完約姐姐，但係我呢位好好姐姐話俾我聽，佢睇到佢入境處份文件，吸咗個紅印，其實佢係斷約姐姐，只係隱瞞左之前嘅履歷，其實我都唔明係點樣做到，不過想叫大家小心啲，同埋有時屋企啲嘢整壞咗，可能真係有原因㗎！」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載