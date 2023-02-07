孫慧雪回憶佗大仔險流產經歷 遇上公立醫生懶理靠安胎針保BB

孫慧雪日前宣布再懷孕，但因為今胎較上胎辛苦，加上她有有腺肌症及腺肌瘤的問題，不得不日日打安胎針，她坦言已經打到左右盆骨兩邊特定的位置腫了一大塊。她表示那次分享之後，不少人向她訴說不幸流產經歷，於是出文大談為何自己會知道有安胎針。

雪雪表示當年佗大仔Riley時，突然大量出血，當時是她懷孕初期兩個月，送到公立醫院之後，又遇上幾位新紮醫生，他們都表示不知道如何處理，於是再致電聯絡資深醫生，對方問她有沒有流出組織，雪雪直言不知道，幸好照過超聲波之後，BB還有心跳，但仍很肚痛，留院當晚徹夜難眠。其後她忍痛要求護士找醫生過來，但對方回覆表示「醫生要明天才來，沒有辦法，有就有，無就無！」