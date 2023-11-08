孫慧雪大晒湯碗胸壓迫感超強 一提Edan Jeffrey笑瞇瞇

孫慧雪上月底宣布離開無綫，以自由身接job，從她的社交平台可見，雪雪有不少工作，單是今個星期便已經有2個公開活動，吸金力驚人。今日她以代言人身份出席記招，同場還有趙璧渝和貝芓誼，三位同是有料之人，但當中以雪雪的壓迫感超大，低胸粉紅色的西裝內的事業線，絕對可以夾死蟻。
接受無綫對家訪問好開心
當《Viu1》娛樂新聞的記者向雪雪表示終於可以做訪問，她亦笑得非常開心表示「係呀！無錯！」並透露自己原已為可以留多些時間給家人，但卻收到很多工作邀請，當中已有4至5個工作落實，很開心獲得客戶支持。她又稱會努力經營YouTube頻道，更透露囝囝很想做YouTuber，囝囝的表現比自己更著緊。
她在訪問中透露ViuTV曾跟她接洽，但當時與無綫有約而未能成事，如今完約，希望可以跟MIRROR的Edan及魏浚笙(Jeffrey)合作，她更自認是「爵屎」，當她一提起Edan時，更笑到瞇埋眼，提到想合作的內容時，更開心到沒有理會儀態，在鏡頭前充份表達出對Edan的仰慕。
雪雪「石頭胸」超級痛
雪雪稱現時已減了廿多磅，但仍需時間修身，而她在記者會上，產後雪雪再次成為媽媽的心路歷程，一方面憂慮身形，又擔憂餵飼母乳會令胸部變形，其間更分享產後一度面對「石頭胸」的痛苦，自己曾經請陪月嘗試幫忙解決「石頭胸」問題，那種痛更是歷歷在目，道：「作為媽媽又想餵母乳俾小朋友，等佢有最好嘅抗體，但上奶嗰陣，個胸真係又硬又痛！陪月有嘗試幫我按摩通乳線減輕痛楚，嘩！痛到我直情尖叫，搞到我BB都尖叫埋。」雪雪希望藉以自身故事，鼓勵其他媽媽，不需要因為自己身型而擔心，因為只要找到信譽可靠及專業團隊幫手，每個產後媽媽胸痛、胸部繼續豐盈都絕不是問題。