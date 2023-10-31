孫慧雪宣布與無綫結束18年賓主關係 《愛．回家》KC再失戀

孫慧雪於今年7月誕下9磅重的細仔Rian，雪雪隔日就分享湊仔點滴。然而，今日她就在社交平台宣布要離開効力18年的無綫，並表示自己未來會繼續追夢，希望大家繼續支持她和陪她迎接不同挑戰。

雪雪留言說︰「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗TVB做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢，遇到好多人生導師，認識到好多知己好友，亦令到觀眾認識我，所以我非常感恩！不過人生就好似一班列車，走向唔同嘅旅程，就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！多謝每一位台前幕後嘅朋友，對我嘅照顧，好多一齊奮斗、捱更抵夜、出生入死嘅片段尤如昨天，一切瀝瀝在目！感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見。」她亦不忘粗略數數自己入行的角色︰「由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長。」