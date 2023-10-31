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娛樂
2023-10-31 18:16:15

孫慧雪宣布與無綫結束18年賓主關係 《愛．回家》KC再失戀

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孫慧雪宣布離開無綫。

孫慧雪於今年7月誕下9磅重的細仔Rian，雪雪隔日就分享湊仔點滴。然而，今日她就在社交平台宣布要離開効力18年的無綫，並表示自己未來會繼續追夢，希望大家繼續支持她和陪她迎接不同挑戰。

雪雪留言說︰「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗TVB做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢，遇到好多人生導師，認識到好多知己好友，亦令到觀眾認識我，所以我非常感恩！不過人生就好似一班列車，走向唔同嘅旅程，就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！多謝每一位台前幕後嘅朋友，對我嘅照顧，好多一齊奮斗、捱更抵夜、出生入死嘅片段尤如昨天，一切瀝瀝在目！感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見。」她亦不忘粗略數數自己入行的角色︰「由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長。」

孫慧雪畢業於第20期藝員訓練班，陳智燊的演出機會最多。

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KC再失戀

孫慧雪除了分享第20期藝員訓練班的合照，亦有多張過去在無綫工作的照片。另有她與《愛．回家之開心速遞》演員的拍攝花絮，見到她與KC、Terry等人拿起龍蝦，屬於第1133集的畫面。當雪雪宣布離巢之後，除了不少人留言送上祝福之外，亦有人留言說︰「KC好剋女朋友……」、「KC又無左個女朋友」、「咁KC點算？又要換女朋友」、「唔回家？愛回家的KC，失戀了」、「KC真係好慘 感情崎嶇」、「KC好慘」。

KC女友先後大肚離巢

孫慧雪於《愛．回家之開心速遞》與KC(歐瑞偉飾)是演一對，及後因為雪雪大肚要暫別劇組，於第1951集交代她因為炮製燭光晚餐搞到KC食物中毒，於是遠赴法國學廚半年。劇中的KC先後有過三段戀情，第一段是跟同劇的Helen姚瑩瑩分手。接著劇情安排KC與岑杏賢飾演的Icy拍拖，但岑杏賢因為要生小朋友，加上約滿離巢，KC只好用讀信的方式交待Icy離開。來到第三段，KC便是跟孫慧雪演的朱茜Rachel拍拖，又因為雪雪大肚，KC口頭交代她的去向。如今雪雪離巢，未知KC又如何交代跟Rachel分手。

KC首位女友︰姚瑩瑩飾的Helen

KC第二位女友︰岑杏賢飾的Icy

KC第三位女友︰孫慧雪飾的Rachel

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