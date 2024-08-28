孫慧雪攜子Riley參與賣旗 身教幫助社會有需要的一群

靚媽孫慧雪(阿雪)，早前攜同大仔Riley，參與善導會全港賣旗日活動，平日要兼顧家庭和幕前工作，阿雪這天為慈善特意請假，她說︰「我覺得身教很重要，你跟他說『助人為快樂之本』，他未必明白，所以我身體力行，帶他做賣旗義工，略盡綿力，幫助社會上有需要的一群。」

阿雪覺得賣旗是一個很好的學習體驗：「賣旗除了可以幫到有需要的人，Riley都可以趁着這個機會多接觸不同的人，學習關心社區。每當我見到平日有點怕醜的他勇敢地主動邀請途人買旗，心裏都有份說不出的感動，覺得他真的長大了不少。他每次成功獲途人捐款買旗後都會很開心，那份滿足的笑容是無價的！」