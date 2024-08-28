孫慧雪攜子Riley參與賣旗 身教幫助社會有需要的一群

靚媽孫慧雪(阿雪)，早前攜同大仔Riley，參與善導會全港賣旗日活動，平日要兼顧家庭和幕前工作，阿雪這天為慈善特意請假，她說︰「我覺得身教很重要，你跟他說『助人為快樂之本』，他未必明白，所以我身體力行，帶他做賣旗義工，略盡綿力，幫助社會上有需要的一群。」
阿雪覺得賣旗是一個很好的學習體驗：「賣旗除了可以幫到有需要的人，Riley都可以趁着這個機會多接觸不同的人，學習關心社區。每當我見到平日有點怕醜的他勇敢地主動邀請途人買旗，心裏都有份說不出的感動，覺得他真的長大了不少。他每次成功獲途人捐款買旗後都會很開心，那份滿足的笑容是無價的！」
阿雪笑謂「生意不錯」：「Riley覺得旗紙設計很靚，擔心不夠旗紙用，每賣一張旗紙都有點不捨，我跟他說『賣哂咪好囉，即係我哋幫到好多人呀！』他才彷彿放下心頭大石，繼續開心的賣旗。」阿雪感謝當日途人的鼓勵：「街坊們都十分熱情，很多都主動跟我們打招呼，為我們打氣，叫我們『加油』，又捐款幫我們買旗，真的很感謝大家的支持啊！我們很高興可以在暑假完結前，參與這個有意義的親子活動。」
童行大使黃梓樂身體力行賣旗
善導會全港賣旗日童行大使黃梓樂，亦捉緊暑假的尾巴，現身銅鑼灣鬧市賣旗，獲不少途人和街坊都熱烈支持。黃梓樂分享道︰「我很開心可以透過賣旗，能夠有機會親親我的社區和接觸鄰里，感受大家的熱情支持。希望我小小的力量可以令這個城市變得得更溫暖，讓我們的社區可以好像今日的天氣一樣，充滿陽光和溫暖。」