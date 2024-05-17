孫慧雪產後成功踢走50磅 派福利貼花絮照夾出深長事業線

現年41歲的孫慧雪於2016年嫁富二代羅天彥（Edwin Lo），翌年誕下大仔「水哥」，去年7月再誕9磅重細仔「肉肉哥」；雖然已為兩孩之母，但雪雪產後極速修身，日前，她就分享自己瘦了幾個碼的照片。

雪雪兩個仔都是巨B，去年佗第二胎時高峰期體重超過170磅，超越44吋孕肚。日前，她貼出穿上孕期的牛仔褲照片，目測雪雪的腰圍與懷孕時期差距近一倍，相當誇張，成功踢走50磅的她興奮表示：「講真！！自己都從來冇諗過，竟然可以喺肉肉一歲前減咗50磅，好開心呀～～呢兩日整理衣櫃，好多衫可以唔要啦！」網民即留言追問秘訣，雪雪笑言：「秘訣就係又返工又要湊小朋友」。昨晚，雪雪再於社交網派福利，成功瘦身的她貼出為美容公司拍攝的廣告花絮照，相中見她空運穿上Deep V 黃色晚裝示上，上曬白滑香肩，下曬滑溜長腿，深長事業線表露無遺，相當吸睛。