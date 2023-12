現年41歲的孫慧雪於2016年嫁富二代羅天彥(Edwin Lo),翌年誕下大仔「水哥」,今年7月再誕9磅重細仔「肉肉哥」;雖然已為兩孩之母,但雪雪產後極速修身,早前出席活動時,更以西裝褸中門大開露出半球,相當性感。近日雪雪陪大仔去澳門玩,她貼出在泳池暢泳的片段,自嘲似殺人鯨,相當搞笑。

近日雪雪與大仔到澳門玩,見她在水上樂園著上長袖泳衣配長褲嬉水,非常密實,其後她卻大派福利換上黑色比堅尼,盡騷姣好身段;不過雪雪游水的樣子一點也不享受,她更自嘲似殺人鯨:「點解人人都可以游得咁優美,但無論我幾盡力扮優雅,出嚟嘅效果點都似一條殺人鯨多啲#怕水怕到乸埋口面」,好友趙希洛即留言表示明年暑假可教雪雪游水,不過開出條件是要求到馬爾代夫學習:「You can take me to the Maldives and I will teach you there」非常可愛。