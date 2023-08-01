孫慧雪用胎盤製藥補身 網民︰乜可以留㗎咩？

孫慧雪早前宣布順利誕下細仔，與大仔出世時的體重相若九磅重，她表示今次傷口開得比較大，腹直肌都鬆晒，「生完個肚都好似有五個月咁」，坦言今次修身要下更多功夫。連日來她也分享湊B的生活趣事，而今日她則上載一盒鮮粉紅色的藥丸，留言稱「追趕最近的Barbie粉紅潮流，連我啲胎盤都製成粉紅藥丸！」令不少網民大感驚訝。

由專人處理只講信字

孫慧雪表示事先與製作胎盤藥粉的專人聯絡，然後在入院生小朋友當日，向醫院表示要留起胎盤，她說︰「將專人預先寄嚟嘅雪藏箱交俾姑娘，待生產完，通知專人去醫院收回胎盤，並代為清潔蒸乾再製成藥粉，外國好流行，但香港好少有，我問專人點樣確保個胎盤係我嗰個？佢話真係講個信字，咁我唯有信佢啦～」她表示如果剩胎盤製藥丸需要4千多元，如加精油則要6千多用。有網民問何時服用，她表示是坐月食，「我盤胎比較大，整咗半年份量，正常2、3個月～」強調只供給自己服用，不會開售。

徐若瑄飲胎盤湯

人類胎盤入藥早有記載，即是中藥的紫河車，中醫認為其有益氣養血、補腎益精之效，是一種大補的藥材，但由於有倫理衝突及胎盤可能攜帶產婦的乙型肝炎病毒、愛滋病病毒等，內地早已於2005年禁止買賣胎盤，2015年更將紫河車從《中國藥典》中剔除。至於外國也有婦女將自己的胎盤製藥當補充劑服用。台灣藝人徐若瑄當時產後表示要喝胎盤湯，更一度嚇親蕭敬騰。

現時香港公立醫院不會為產婦留起胎盤，私家醫院一般亦會把胎盤視作醫療廢物棄掉，有醫護人員表示過去在私院生產的婦女甚少提出保留胎盤，不排除有個別醫院會因應入院的產婦要求，作出相關安排。