孫慧雪請外傭連環不幸　醉酒、盜竊、曠工仲有「借肚遁」

早前去美國旅行

索媽孫慧雪經常遇上跟工人姐姐發生不愉快的事情，她聘請的其中一位工人姐姐突然清空房間並「失蹤」，令她不知所措。孫慧雪接受《Yahoo娛樂圈》訪問分享個人經歷，又以正面及樂觀的態度面對。 孫慧雪於FB圖文並茂：「返到屋企發現姐姐清空房間走咗，佢只係send 張呢幅圖俾我另一位姐姐就失蹤咗😅事緣係之前我哋去美國嘅時候，借錢俾佢買機票返印尼放假～佢返嚟就話有咗BB啦！喺呢度同佢講聲恭喜！」

遇上犯罪集團並引來警察 她指家中本來有兩位印尼姐姐，又談旅遊經歷：「本身有兩位姐姐，是兩位印尼姐姐來的。因為我們之前去美國旅行，去了三星期，便放她們假。她們兩位都表示想回印尼，借了錢給她們回印尼。其中一位有天表示想外岀買些東西，全都外岀了。但我們回來後便發現房間已收拾好及清空了，人也不見了，並將一張假圖發給另一位姐姐，聲稱自己有BB，所以我們都不知道發生甚麼事。第一個感覺是很愕然，一點預兆也沒有，感覺上她上班上得開心，而且很愛錫小朋友。所以我沒有特別很生氣或怎樣，因為她沒有拿走我家中的任何物品，我只是覺得很詫異，不知道即是甚麼。」