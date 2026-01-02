熱門搜尋:
娛樂
2026-01-02 11:30:57

孫燕姿相隔12年再辦香港演唱會 官宣3月中啟德主場館登場

孫燕姿正式宣布今年3月舉辦相隔12年的香港演唱會。

「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會」香港站將於31315日在全港最新最大的表演場地啟德主場館舉行，這是孫燕姿巡演2026年開春首場，信用卡優先購票定於246日，而29日起Trip.com Group官方套票率先發售，門票於211日上午11時正式公開發售，票價5種分為港幣$1,880$1,680$1,380$980$680

 

孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會香港站已定3月13、15日在啟德主場館舉行。

巡演去4月開鑼

孫燕姿自出道以來，用溫柔卻堅定的歌聲，陪伴著無數人，是次《就在日落以後》巡迴演唱會，帶領歌迷沉浸於橫跨時代的青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福。

孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會自20254月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖，震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以多首金曲牽動歌迷。《就在日落以後》巡演以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大主題為核心，透過日落意象，探討生命的起伏與感悟，象徵從低谷走向曙光。演出結合科技視覺與經典曲目回顧，打造全感官沉浸式體驗，呈現從「日落以前」的追尋，到「日落以後」的勇敢前行。

紅館3場門票火速售罄

孫燕姿上一次於香港舉辦個唱已是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，贏盡口碑。相隔12年，孫燕姿再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，尤其敲碗已久的點歌環節，激烈競爭，為了爭取被點名比拚創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，孫燕姿和歌迷之間趣味互動氛圍，讓演唱會變成是場相識25年的老友聚會。

2026首站香港！孫燕姿相隔12年 登上香港第一大場館。 2026首站香港！孫燕姿相隔12年 登上香港第一大場館。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港

Prudential Presents AUT NIHILO Sun Yanzi in Concert - Hong Kong

演出時間：2026.03.13 () / 03.15 () 19: 30

演出場地：KAI TAK STADIUM 啟德主場館

演出票價：HK$1880/ $1680/ $1380 / $980 /$680

孫燕姿自出道以來，用溫柔卻堅定的歌聲，陪伴著無數人。

