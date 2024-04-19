孫燕姿重臨香港出席音樂節 MIRROR四子參與ONE LOVE ASIA FESTIVAL

One Love Asia Festival音樂節將於今年首次登陸香港，將會一連舉辦三天。以標誌性的維多利亞港景觀和香港天際線為景緻，將於今年6月21日至23日在香港中環海濱活動空間舉行。

為期三天的音樂節將雲集本地和海外歌手，迎來豪華陣容，包括新晉歌手SICA 何洛瑤和WINWIN楊安妮、搖滾樂團八三夭、音樂才子韋禮安、金曲歌后Hebe田馥甄、唱作全才張敬軒、率性女聲閻奕格、金曲歌后徐佳瑩、全能天王周湯豪、搖滾天團動力火車、華語天后孫燕姿、台灣創作歌手艾怡良、香港創作歌手AGA江海迦、香港流行樂隊RubberBand、亞洲舞王羅志祥以及香港男團MIRROR的四位團員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑。紅極一時的孫燕姿，今次再度為香港歌迷站台獻聲實在成為音樂節的亮點之一。