孫燕姿重臨香港出席音樂節 MIRROR四子參與ONE LOVE ASIA FESTIVAL

One Love Asia Festival音樂節將於今年首次登陸香港，將會一連舉辦三天。以標誌性的維多利亞港景觀和香港天際線為景緻，將於今年6月21日至23日在香港中環海濱活動空間舉行。
為期三天的音樂節將雲集本地和海外歌手，迎來豪華陣容，包括新晉歌手SICA 何洛瑤和WINWIN楊安妮、搖滾樂團八三夭、音樂才子韋禮安、金曲歌后Hebe田馥甄、唱作全才張敬軒、率性女聲閻奕格、金曲歌后徐佳瑩、全能天王周湯豪、搖滾天團動力火車、華語天后孫燕姿、台灣創作歌手艾怡良、香港創作歌手AGA江海迦、香港流行樂隊RubberBand、亞洲舞王羅志祥以及香港男團MIRROR的四位團員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑。紅極一時的孫燕姿，今次再度為香港歌迷站台獻聲實在成為音樂節的亮點之一。
One Love Asia Festival音樂節是亞洲首個融合音樂與生活的大型音樂節。自從2022年首次在新加坡舉辦以來，這場音樂節也走到了馬來西亞。今年，One Love Asia Festival音樂節更是延伸到香港，與更多的音樂愛好者分享多種風格的音樂。 在這場音樂饗宴中，將有15組藝人輪流上陣，分別帶來40分鐘無間斷的精彩演出。 除了沉浸於躁動的氛圍中，觀眾還可以盡情享受多方位的娛樂體驗，包括垂涎三尺的美食，度過一個難以忘懷的周末。
Premium 和 General Admission門票（單日門票及3天套票）將於2024年4月22日上午11時在SISTIC公開發售，門票售價由HKD 980起。購買Premium Admission的觀眾可以近距離欣賞歌手精湛演出。
One Love Asia Festival 香港 2024
活動日期: 2024年6月21至23日
活動時間: 下午4時正 開放入場
活動地點: 香港中環海濱活動空間
General Admission: 單日門票HKD 980，三天套票HKD 1,980 Premium Admission: 單日門票HKD 1,280，三天套票HKD 2,580
公開售票: 2024年4月22日 上午11時