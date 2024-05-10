孫耀威陳浩民組成「帥氣逼人」男團　網民嗌尷尬： 加埋成百歲

陳浩民與孫耀威近年主力喺內地發展，二人老友鬼鬼不時合體拍片及開直播以維持人氣。日前，陳浩民與孫耀威再次拍攝短片，表示有重要事情宣布，寫道：「男團正式出道了！誰說誰說磕不動？帥氣逼人組合」。
「油膩大叔组合」
陳浩民與孫耀威以一個華麗轉身作影片開首，笑容滿面咁表示二人已組團，大喊：「我們是『帥氣逼人』組合！」，陳浩民向孫耀威說：「等一下這次我先說」，點知就被孫耀威搶閘：「我是帥氣。」
陳浩民無奈又覺得好笑，雖然影片消音，但網民睇得出佢當時口型係講緊「頂你個肺」，隨即表示「你坑我」，網民留言指二人加埋都成百歲，睇到好尷尬：「油膩大叔组合」、「兩個人加起來快110歲了呀」、「終於變老了」、「被人玩爛的梗，你們是沒得玩了嗎？」、「他倆多大年紀啦，還搞帥氣這套」等等。
「站一起像雙胞胎」
仲有唔少網民覺得陳浩民與孫耀威好似樣，十足十雙胞胎：「我臉盲，我一度分不滿他們倆」、「他們不是一個人？」、「以前沒發現呢，站一起像雙胞胎」、「除了髮型，其他怎麼一模一樣，是臉盲嗎？」等等。
又有網民認為佢哋可以加埋林志穎組成三人組合：「缺林志穎」、「他們三個還真挺像的」、「再加一個林志穎就完美了」、「加上林志穎真的三胞胎」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈