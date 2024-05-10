孫耀威陳浩民組成「帥氣逼人」男團　網民嗌尷尬： 加埋成百歲

陳浩民與孫耀威近年主力喺內地發展，二人老友鬼鬼不時合體拍片及開直播以維持人氣。日前，陳浩民與孫耀威再次拍攝短片，表示有重要事情宣布，寫道：「男團正式出道了！誰說誰說磕不動？帥氣逼人組合」。

「油膩大叔组合」

陳浩民與孫耀威以一個華麗轉身作影片開首，笑容滿面咁表示二人已組團，大喊：「我們是『帥氣逼人』組合！」，陳浩民向孫耀威說：「等一下這次我先說」，點知就被孫耀威搶閘：「我是帥氣。」

陳浩民無奈又覺得好笑，雖然影片消音，但網民睇得出佢當時口型係講緊「頂你個肺」，隨即表示「你坑我」，網民留言指二人加埋都成百歲，睇到好尷尬：「油膩大叔组合」、「兩個人加起來快110歲了呀」、「終於變老了」、「被人玩爛的梗，你們是沒得玩了嗎？」、「他倆多大年紀啦，還搞帥氣這套」等等。